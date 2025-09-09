Σεισμός στην Εύβοια: Ο Κώστας Κατσουράνης κουνήθηκε «On air» σε αθλητική εκπομπή
Ο παλαίμαχος άσος αντέδρασε ψύχραιμα...
Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Αττική.
Μάλιστα η στιγμή της δόνησης καταγράφηκε Live κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής, κι ενώ μιλούσε ο παλαίμαχος άσος Κώστας Κατσουράνης για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Δανία.
Στο βίντεο φαίνεται η κάμερα να τρέμει, ενώ ο ίδιος το αντιμετώπισε πολύ ψύχραιμα... Αστειεύτηκε μάλιστα λέγοντας «ας μη βάλουμε τα κλάματα, ζούμε ακόμα, δεν ήταν μικρός σεισμός»...
Δείτε το βίντεο:
