Σεισμός στην Εύβοια: Ο Κώστας Κατσουράνης κουνήθηκε «On air» σε αθλητική εκπομπή

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Αττική.

Μάλιστα η στιγμή της δόνησης καταγράφηκε Live κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής, κι ενώ μιλούσε ο παλαίμαχος άσος Κώστας Κατσουράνης για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Δανία.

Στο βίντεο φαίνεται η κάμερα να τρέμει, ενώ ο ίδιος το αντιμετώπισε πολύ ψύχραιμα... Αστειεύτηκε μάλιστα λέγοντας «ας μη βάλουμε τα κλάματα, ζούμε ακόμα, δεν ήταν μικρός σεισμός»...

Δείτε το βίντεο: