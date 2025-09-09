Χιλιάδες αναφορές για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - «Κουνιόταν όλο το σπίτι πάνω-κάτω»
Πολλές χιλιάδες ήταν οι πολίτες που είτε πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, είτε ένιωσαν έντονα το χτύπημα του εγκέφαλου
Χιλιάδες είναι οι αναφορές των κατοίκων της Εύβοιας και του Λεκανοπεδίου της Αττικής για τον πολύ ισχυρό και τόσο αισθητό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 00:27 στη νότια Εύβοια.
Σε πλατφόρμες ενημέρωσης για σεισμικά φαινόμενα υπάρχουν χιλιάδες μηνύματα που μεταξύ άλλων αναφέρουν τη μεγάλη διάρκεια του φαινομένου, ότι κουνήθηκε «όλο το σπίτι», ενώ αρκετοί σημειώνουν ότι αυτή η δόνηση ήταν η ισχυρότερη που ένιωσαν ποτέ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
