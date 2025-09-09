Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο

Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα. 

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 9/9), με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά - βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και το εστιακό βάθος ήταν 13,6 χιλιόμετρα.

pgaaccelnet.jpg

Μετά τα 5,2 Ρίχτερ, ακολούθησαν τουλάχιστον 17 μετασεισμοί με μέγεθος από 1,6 έως 2,8 Ρίχτερ

5,2 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 5,2 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 14 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νέας Μάκρης.

1757385154175-54096700-1862761regional.jpg

5,1 Ρίχτερ έδωσε το USGS

Από την πλευρά της, τη δική της εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού έδωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του USGS.

us7000quvkciimgeo.jpg

Το εστιακός βάθος του σεισμού, σύμφωνα πάντα με τους αμερικανικούς, υπολογίζεται στα 10 χλμ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στα 12 χλμ, βόρεια - βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Λαχτάρησαν οι κάτοικοι της Αττικής - Αισθητός μέχρι την Καλαμάτα

Στα Νέα Στύρα, οι κάτοικοι βγήκαν έξω από τις οικίες τους, ενώ αρκετοί έμειναν μέχρι τα ξημερώματα στα αυτοκίνητά τους.

Ο σεισμός προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της Αττικής, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να βγουν στους δρόμους.

Να σημειωθεί, πως ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός στην Καλαμάτα, στην Πάτρα, και στον Βόλο.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια

Λίγα λεπτά μετά μετά το χτύπημα των 5,2 Ρίχτερ, βρέθηκαν στους δρόμους οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να παρέμβουν σε περίπτωση ανάγκης.

Συγκεκριμένα, πυροσβέστες της 1ης ΕΜΑΚ και της 7ης ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών), πραγματοποίησαν περιπολίες στα Νέα Στύρα και στις γύρω περιοχές όπου ήταν και το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού, καθώς και στην Αττική.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Richter, που εκδηλώθηκε στις 00:27 σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 και προερχόταν από απόσταση 46 χλμ ΑΒΑ της Αθήνας με επίκεντρο της δόνησης το θαλάσσιο χώρο 5 χλμ ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.»

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου

Από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα προέρχεται η σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 00:30 στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας, κοντά στα Στύρα Ευβοίας, δήλωσε στο ΑΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως τόνισε, ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και μετά την εξέταση όλων των δεδομένων διαπιστώνεται ο σεισμός των 5,2 βαθμών προέρχεται από μία περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, «που δεν δίνει συχνά σεισμούς».

«Έχουν εκδηλωθεί 2-3 σεισμοί που μπορεί να είναι και μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους της τάξεως των 2 έως 2,5 βαθμών με τον σεισμό να έχει γίνει αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα, και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο και στην Ανατολική Αττική», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

Η περιοχή δεν έχει υψηλή σεισμικότητα

Νωρίτερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα και προσέθεσε ότι γύρω απ' αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.

