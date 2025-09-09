Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική – Περιπολίες σε Αττική και Νέα Στύρα
Κινητοποίηση μετά το σεισμό των 5,2 Ρίχτερ
Στους δρόμους βρίσκονται οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να παρέμβουν όπου υπάρξει ανάγκη μετά το χτύπημα των 5,2 Ρίχτερ.
Συγκεκριμένα, πυροσβέστες της 1ης ΕΜΑΚ και της 7ης ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών), πραγματοποιούν περιπολίες στα Νέα Στύρα και στις γύρω περιοχές όπου ήταν και το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού, καθώς και στην Αττική.
Να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και δεν έχει υπάρξει κλήση για παροχή βοήθειας.
