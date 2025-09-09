Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Ταρακουνήθηκε η Αττική για 30 δευτερόλεπτα - Δείτε βίντεο

Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ταρακουνά την Αττική

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που έγινε στις 00:27 στα Νέα Στύρα και ταρακούνησε Εύβοια και Αττική προκάλεσε αναστάτωση, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους.

Κάμερα της μετεωρολογικής ομάδας MeteoLiosia κατέγραψε τη στιγμή της εξέλιξης του σεισμού, με το βίντεο να ανεβαίνει στο Facebook.

Όπως μπορείτε να δείτε, κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού η κάμερα τραντάζεται για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Η κάμερα της MeteoLiosia ενημερώνει καθημερινά για τις καιρικές συνθήκες και καταγράφει σημαντικά φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες.

