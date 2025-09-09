Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ

Ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 00:30, ταρακούνησε Εύβοια και Αττική. Οι σεισμολόγοι, από την πρώτη στιγμή μελετούν το φαινόμενο που αναστάτωσε τους κατοίκους, χαρτογραφούν την εξέλιξη του φαινομένου και καταλήγουν ότι πρόκειται για την κύρια σεισμική δόνηση.

Οι σεισμολόγοι καταλήγουν πάντως στο εξής, ότι μπορεί να υπάρξει μετασεισμός έως και 4,5 Ρίχτερ αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρείται απίθανο να ενεργοποιηθεί άλλο κοντινό ρήγμα. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη ότι από τις 00:27, ώρα δηλαδή που έγινε ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα, ακολούθησαν 25 ακόμη μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να είναι 2,8 Ρίχτερ.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Για να διεγερθεί άλλο ρήγμα έπρεπε να έχουμε σεισμό 6 Ρίχτερ

Ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι τα 5,2 Ρίχτερ είναι «κλασική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού που έχουμε βιώσει πολλές φορές».

«Η περιοχή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Δεν έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα και γι' αυτό δεν δίνει μεγάλα μεγέθη», τόνισε ακόμη ο κ. Παπαδόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «μάλλον δεν μπορεί να διεγείρει το ρήγμα της Πάρνηθας γιατί δεν έχει μεγάλο μέγεθος. Για να συμβεί αυτό ο πρώτος σεισμός θα έπρεπε να είναι 6 Ρίχτερ και μεγαλύτερος».

Αναφερόμενος στη μετασεισμική ακολουθία, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε: «Παρατηρούμε ότι έχουμε αρκετούς μετασεισμούς αλλά το μεγαλύτερο μέγεθος δεν είναι ικανοποιητικό που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερους μετασεισμούς έως και 4 Ρίχτερ. Σε αυτή την περίπτωση και αυτοί θα γίνουν αισθητοί. Μπορεί να περάσουν και 24 ώρες και 2,3,4 ημέρες για να συμβεί αυτό».

«Αφού δεν μας έβλαψαν τα 5,2 Ρίχτερ δεν θα μας βλάψει κάποιος μικρότερος», πρόσθεσε ο σεισμολόγος.

Λέκκας: Μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού

Μιλώντας στην ΕΡΤ και τον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εκτίμησε ότι «η μέρα θα πάει αρκετά καλά πιστεύω» πρσθέτοντας ότι «πιθανότατα να έχουμε μετασεισμούς μικρούς μεγέθους, ενδεχομένως να έχουμε και μετασεισμό 4 Ρίχτερ».

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, τόνισε ότι «όλοι συμφωνήσαμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή όχι μεγάλης σεισμικότητας καθώς

δεν έχουν καταγραφεί ιστορικά μεγαλύτεροι σεισμοί. Η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει σεισμικές εστίες μεγάλου μεγέθους».

«Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε περιοχή χωρίς υψηλή σεισμικότητα και στην ενόργανη περίοδο και στα ιστορικά χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας εξηγώντας ότι «ήταν μεγάλη ένταση σε περιοχές του Λεκανοπεδίου γιατί ήταν επιφανειακός, ήταν κοντά σε πυκνό οικιστικό ιστό και τα ψηλά κτήρια κουνήθηκαν περισσότερο. Το βουητό έχει να κάνει με το ότι ήταν κοντά το επίκεντρο άρα ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων μετατρέπεται σε ηχητικά κύματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού που έχει ρήγματα που μπορούν να δώσουν 6 και 6,1 Ρίχτερ. Όταν καθορίσαμε το επίκεντρο, τη διεύθυνση του ρήγματος και τι έγινε εκεί, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να διεγερθεί άλλο ρήγμα και σε αυτό κατέληξαν τα μέλη της επιτροπής σεισμικού κινδύνου. Έχουμε να κάνουμε με έναν σεισμό ναι μεν ενοχλητικό που τρόμαξε λόγω ώρας αλλά δεν εγκυμονεί κίνδυνο». Ειδικά, δε, για το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ είπε ότι «είναι στον υποθαλάσσιο χώρο που δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ο νότιος Ευβοϊκός δεν δίνει μεγάλα μεγέθη»

Βασίλης Καραστάθης: Για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός

«Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, θεωρείται ήπιας σεισμικότητας» σημείωσε μιλώντας στο Action24 ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, τονίζοντας ότι είναι «αρκετά φυσιολογική η μετασεισμική ακολουθία. Περιμέναμε μετασεισμούς μεγαλύτερους των 2 Ρίχτερ, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε». Ωστόσο και αυτός εκτίμησε ότι «ίσως να έχουμε και μετασεισμό πάνω από 4 Ρίχτερ».

«Κρατάμε ότι δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς η περιοχή» συνέχισε ο κ. Καραστάθης αλλά πρόσθεσε ότι «για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός, θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάτι περίεργο για την ώρα, εξελίσσεται φυσιολογικά».

«Ο σεισμός αυτός παρότι έφερε μεγάλη αναστάτωση, δεν θεωρείται μεγάλος καθώς έχουμε έναν 5,2 σχεδόν κάθε μήνα. Ο σεισμός αυτός δεν μπορεί να προκαλέσει άλλες διεγέρσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός ή θα έχουμε εξέλιξη του φαινομένου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Καραστάθης.

