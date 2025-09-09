Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές της τηλεόρασης, αλλά και στη συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού μας τεχνικού, για το άτυχο ματς της Εθνικής μας με τη Δανία.

Ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς σταμάτησε έκπληκτος να μιλάει, νιώθοντας τη δόνηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.

Κάποιος πιο... συνηθισμένος σε αυτά, δημοσιογράφος, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούγεται να λέει «πάμε παιδιά, συνεχίζουμε κύριε Γιοβάνοβιτς»..

Η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτύπησε» στο στούντιο της ΕΡΤ - «Συγνώμη που ξεκινάμε έτσι»

Την ώρα της ζωντανής εκπομπής του Ertnews, χτύπησε ο εγκέλαδος με τα 5,2 ρίχτερ στα Νέα Στύρα.

Οι δημοσιογράφοι ένιωσαν το φαινόμενο και αντέδρασαν αρκετά ψύχραιμα, ενώ ο παρουσιαστής ζήτησε και συγνώμη για τον τρόπο που ξεκινά η εκπομπή...

Ο #σεισμος βρηκε σε ζωντανη συνδεση τους δημοσιογραφους της ΕΡΤ.

Ψύχραιμος ο Κατσουράνης

Η στιγμή της δόνησης καταγράφηκε Live και κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής, κι ενώ μιλούσε ο παλαίμαχος άσος Κώστας Κατσουράνης για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Δανία.

Στο βίντεο φαίνεται η κάμερα να τρέμει, ενώ ο ίδιος το αντιμετώπισε πολύ ψύχραιμα... Αστειεύτηκε μάλιστα λέγοντας «ας μη βάλουμε τα κλάματα, ζούμε ακόμα, δεν ήταν μικρός σεισμός»...

Δείτε το βίντεο: