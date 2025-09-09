Η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτύπησε» στο στούντιο της ΕΡΤ - «Συγνώμη που ξεκινάμε έτσι»

Την ώρα της ζωντανής εκπομπής του Ertnews, χτύπησε ο εγκέλαδος με τα 5,2 ρίχτερ στα Νέα Στύρα.

Οι δημοσιογράφοι ένιωσαν το φαινόμενο και αντέδρασαν αρκετά ψύχραιμα, ενώ ο παρουσιαστής ζήτησε και συγνώμη για τον τρόπο που ξεκινά η εκπομπή...