Γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τους σεισμούς και άλλοι όχι - Η επιστήμη απαντάει

Ο χθεσινός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 00:30, ταρακούνησε Εύβοια και Αττική. Οι σεισμολόγοι, από την πρώτη στιγμή μελετούν το φαινόμενο που αναστάτωσε τους κατοίκους, χαρτογραφούν την εξέλιξη του φαινομένου και καταλήγουν ότι πρόκειται για την κύρια σεισμική δόνηση.

Αυτός ήταν ένας σεισμός, ο οποίος έγινε απολύτως αντιληπτός και στην Αθήνα.

Ωστόσο ενδιαφέρον έχει η επιστημονική ανάλυση του φαινομένου κατά το οποίο κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την σεισμική δόνηση και άλλοι....δεν παίρνουν χαμπάρι.

Από τι εξαρτάται αν θα αντιληφθούμε έναν σεισμό

Ο Julian Lozos, αναπληρωτής καθηγητής γεωφυσικής στο Cal State Northridge, ανέφερε σχετικά σε προηγούμενη επιστημονική ανάλυση, ότι υπάρχει μια στέρεα επιστημονική εξήγηση για το γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τους σεισμούς ενώ άλλοι όχι σε μια δεδομένη κατάσταση.

«Γενικά, είναι πιο πιθανό να αισθανθείτε τους σεισμούς αν κάθεστε ακίνητοι [αντί να] κινείστε, είναι πιο πιθανό να τους αισθανθείτε αν είστε ξύπνιοι [αντί να] κοιμάστε — προφανώς — αλλά εξαρτάται και από το πού βρίσκεστε. Για παράδειγμα, έχουν συμβεί σεισμοί στο San Fernando Valley που εγώ ένιωσα, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται ακριβώς στην άλλη πλευρά των βουνών στη Santa Monica δεν τους ένιωσαν.

Και σίγουρα θα εξαρτηθεί από το πού ζείτε όσον αφορά την ύπαρξη μιας σταθερής πηγής θορύβου ή κίνησης, όπως το να ζείτε σε μια πολυκατοικία όπου συνεχώς συμβαίνουν άλλα πράγματα σε σύγκριση με μια μονοκατοικία. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιο πιθανό είτε να σκεφτείτε ότι αυτό είναι, είτε, πιο πιθανό, να έχετε αναπτύξει την ικανότητα να το αγνοείτε».

Το φαινόμενο του «never-feeler»

Ο Lozos, ο οποίος ειδικεύεται στις προσομοιώσεις υπολογιστών («Δημιουργεί ψεύτικους σεισμούς στον υπολογιστή του»), έχει έντονο ενδιαφέρον για το φαινόμενο των «never-feelers», αφού το έχει παρατηρήσει από πρώτο χέρι στην τάξη που διδάσκει.

«Πάντα ρωτάω τους μαθητές μου αν έχουν αισθανθεί σεισμό και οι περισσότεροι λένε ότι ναι, αλλά μερικοί λένε ότι όχι», είπε ο Lozos. «Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το πόσο το σκέφτονται. Εγώ σκέφτομαι τους σεισμούς σχεδόν όλη την ώρα, γιατί είναι η δουλειά μου, σωστά; Οπότε είναι πιο πιθανό να αισθανθώ κάτι και να πω: "Εντάξει, ήταν σεισμός αυτό; Ή μήπως ήταν οι γείτονές μου, ή μήπως ήταν η πυροσβεστική υπηρεσία απέναντι;" Ενώ οι άνθρωποι που δεν το σκέφτονται απαραίτητα όλη την ώρα... είναι πιθανό να έχουν αισθανθεί σεισμούς και απλά να μην σκέφτηκαν ποτέ να το ερευνήσουν. Είναι σαν το πόσο συχνά σου έρχεται στο μυαλό;»

Οι θεωρίες για τους «never-feelers»

Γενικά, οι ερωτηθέντες που απάντησαν ότι δεν αισθάνονται τους σεισμούς είχαν τρεις βασικούς λόγους. Το ένα τρίτο από αυτούς ανέφερε τη φυσική τους θέση.

Ο Lozos εξήγησε ότι οι διαφορετικές θέσεις — ακόμη και μέσα στο ίδιο κτίριο — μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αισθητός ένας σεισμός. Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την προσωπική του εμπειρία σε ένα συνέδριο για τους σεισμούς που πραγματοποιήθηκε το 2014 στην Ιαπωνία. «Ήταν μεσημέρι και οι μισοί από εμάς βρισκόμασταν σε ένα εστιατόριο στον τέταρτο όροφο και οι άλλοι μισοί σε ένα εστιατόριο στον 18ο όροφο του ίδιου ξενοδοχείου, όταν συνέβη ένας σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ», είπε. «Οι άνθρωποι στον τέταρτο όροφο ένιωσαν μια πολύ απότομη δόνηση — μια τρεμάμενη δόνηση — και οι άνθρωποι στον 18ο όροφο ένιωσαν πολύ μεγαλύτερη ταλάντωση. ... [το οποίο] θα μπορούσε να εκληφθεί ως άνεμος αντί για σεισμός».

Άλλοι από όσους ερωτήθηκαν στην έρευνα θεωρούσαν ότι είχαν γίνει ανθεκτικοί στις δονήσεις, τα κουνήματα και τις ταλαντώσεις της γης, λόγω ιατρικών προβλημάτων (από κούνημα των ποδιών που προκαλείται από ADHD έως συχνές κρίσεις), λόγω προηγούμενων σεισμών ή ακόμη και εξαιτίας του τόπου όπου μεγάλωσαν.

Ο Lozos είπε ακόμη ότι οι περισσότεροι σεισμοί είναι μικροί και διαρκούν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ένα δευτερόλεπτο ή λιγότερο. «Και υπάρχουν τόσα πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια κίνηση, που μπορεί να μην είναι καν κάτι που θα σκεφτόσασταν να ελέγξετε.

Ένας εκπληκτικός αριθμός ερωτηθέντων απλά παραδέχτηκαν ότι ήταν πολύ απασχολημένοι για να το παρατηρήσουν. Η αδιαφορία είναι αυτό που ο Lozos πιστεύει ότι ισχύει για τους ανθρώπους που δεν έχουν βιώσει ούτε έναν σεισμό. «Θα στοιχημάτιζα ότι αν είναι ενήλικες που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή στην Καλιφόρνια», είπε, «πιθανότατα έχουν [νιώσει σεισμό] και απλά δεν συνειδητοποίησαν τι ήταν. Επίσης, αν δεν έχεις νιώσει ποτέ σεισμό, πιθανότατα έχεις αυτή την εικόνα στο μυαλό σου, ότι θα είναι κάτι μεγάλο και προφανές. Και, τις περισσότερες φορές, δεν είναι».

Με πληροφορίες από Los Angeles Times

