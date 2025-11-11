Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

Στη σημερινή εποχή, το άγχος, η κούραση και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας έχουν συχνά επιπτώσεις στον ύπνο με πολλούς να δυσκολεύονται να κοιμηθούν.

Κάποιοι επιχειρούν να το αντιμετωπίσουν με φυσικό τρόπο και αυτός δεν είναι άλλος από το «ταπεινό χαμομηλάκι».

Το χαμομήλι χρησιμοποιείται ως αφέψημα από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Περιέχει τη χημική ουσία απιγενίνη, προκαλεί ηρεμία και νύστα.

«Το χαμομήλι λειτουργεί βασικά ως ήπιο ηρεμιστικό», λέει η διαιτολόγος Beth Czerwony στην κλινική του Κλίβελαντ. «Αυτές οι γουλιές θα σας βοηθήσουν πραγματικά να κοιμηθείτε».

Επιπλέον οφέλη για την υγεία

Δεν βοηθάει μόνο στα προβλήματα ύπνου, καθώς η ηρεμιστική επίδραση της κατανάλωσης τσαγιού χαμομηλιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου.

Το χαμομήλι, που μοιάζει με μαργαρίτα περιέχει βιταμίνες και μέταλλα όπως κάλιο και ασβέστιο. Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που βοηθά στη διατήρηση του νευρικού συστήματος, προστατεύει την υγεία των οστών, αποτρέπει τις πέτρες στα νεφρά και ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό, σύμφωνα με το UCLA Health.

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορεί να μειώσει τους κινδύνους υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παθήσεων που συνδέονται με μια δίαιτα πλούσια σε αλάτι, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση 2,600 χιλιοστόγραμμων για τις γυναίκες και 3,400 χιλιοστόγραμμων για τους άνδρες την ημέρα.

Ένα φλιτζάνι τσάι χαμομηλιού περιέχει περίπου 21 χιλιοστόγραμμα καλίου, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ.

Άλλες πηγές πρόσληψης καλίου είναι τα φυλλώδη λαχανικά, οι γλυκοπατάτες, οι μπανάνες και το αβοκάντο.

Από την πλευρά του, το ασβέστιο διατηρεί τα οστά δυνατά και τα δόντια υγιή. «Η καρδιά, οι μύες και τα νεύρα σας χρειάζονται επίσης ασβέστιο για να λειτουργήσουν σωστά», σημειώνει η Mayo Clinic.

Τα θρεπτικά συστατικά του χαμομηλιού έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, σύμφωνα με μελέτες που αναφέρονται από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες χρόνιες ασθένειες και καρκίνους. Οι άνθρωποι που πίνουν τσάι χαμομηλιού μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις και ενδεχομένως προστασία από ορισμένους καρκίνους, σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Τέλος, οι χημικές ενώσεις στο χαμομήλι έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν στον έλεγχο ή ακόμα και στην πρόληψη του διαβήτη, σύμφωνα με ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Λιντς.

Ωστόσο, οι έγκυες θα πρέπει να αποφεύγουν το χαμομήλι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρο τοκετό. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα άτομα με ιστορικό σοβαρών αλλεργιών, επειδή το χαμομήλι μπορεί να διασταυρωθεί με γύρη από άλλα φυτά.

«Το τσάι χαμομηλιού είναι πολύ ασφαλές, οπότε αν λειτουργεί για εσάς, δεν υπάρχει λόγος να σταματήσετε να το πίνετε», είπε στο LiveScience η Suzanna Zick, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.