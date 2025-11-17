50 χρόνια ΥΓΕΙΑ: Μισός αιώνας στην κορυφή της υγείας, με ευθύνη για τη ζωή

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ γιορτάζει πενήντα χρόνια προσφοράς, καινοτομίας και φροντίδας.

50 χρόνια ΥΓΕΙΑ: Μισός αιώνας στην κορυφή της υγείας, με ευθύνη για τη ζωή
ΥΓΕΙΑ
Πενήντα χρόνια αφοσίωσης σε έναν σκοπό -να προσφέρει στον άνθρωπο ιατρική φροντίδα υψηλής ποιότητας, με γνώση και σεβασμό. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, από το 1975 έως και σήμερα, το ΥΓΕΙΑ δεν αποτέλεσε απλώς ένα κορυφαίο νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά ένα θεμέλιο για την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα, θέτοντας τα πρότυπα της σύγχρονης ιατρικής και οδηγώντας με συνέπεια και πρωτοπορία τις εξελίξεις.

Η ίδρυση ενός οράματος

Η λειτουργία του ΥΓΕΙΑ ξεκίνησε στις 10 Μαΐου του 1975, από μια ομάδα κορυφαίων Ελλήνων ιατρών με όραμα και ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, η οποία έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα νοσοκομείο που θα συνδύαζε την επιστημονική αρτιότητα με την ανθρώπινη προσέγγιση. Ένα νοσοκομείο που δεν θα προσέφερε απλώς περίθαλψη, αλλά θα διαμόρφωνε μια νέα αντίληψη στην έννοια της φροντίδας των ασθενών.

Πρωτοπορία στην πράξη

Στις πέντε δεκαετίες λειτουργίας του, το ΥΓΕΙΑ δεν σταμάτησε να πρωτοπορεί και να ανοίγει νέους δρόμους. Ήταν το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα στο οποίο πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση καρδιάς, ενώ σημειώθηκε και ο πρώτος επιτυχής διαχωρισμός σιαμαίων αδελφών στη χώρα. Το νοσοκομείο πρωτοστάτησε στη δημιουργία μονάδας χειρουργείων μιας ημέρας και στην εισαγωγή και εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής, της ελάχιστα επεμβατικής λαπαροσκοπικής τεχνικής και της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής.

Το 2010, το ΥΓΕΙΑ έγινε το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που απέκτησε τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Joint Commission International (JCI), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαρκή βελτίωση. Έκτοτε, η αναγνώριση αυτή διατηρείται αδιάλειπτα έως και σήμερα, αποτελώντας έμπρακτο τεκμήριο της σταθερής προσήλωσης στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Το βλέμμα στραμμένο στο αύριο -Η νέα εποχή του ΥΓΕΙΑ

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το ΥΓΕΙΑ επενδύει στο μέλλον με την ίδια αποφασιστικότητα που το χαρακτήριζε από την αρχή. Με όραμα και συνέπεια, προχωρά στη δημιουργία ενός πρότυπου υγειονομικού συγκροτήματος που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στη χώρα, με περισσότερες από 800 κλίνες.

Η στρατηγική του για τα επόμενα χρόνια εστιάζει στην ψηφιακή υγεία, την τεχνητή νοημοσύνη, την προσωποποιημένη ιατρική και την ενίσχυση των υπηρεσιών πρόληψης. Με οδηγό την τεχνολογία, αλλά πάντοτε με κέντρο τον άνθρωπο, το ΥΓΕΙΑ προχωρά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, βιωσιμότητας και ιατρικής εξέλιξης.

Η νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα του νοσοκομείου βασίζεται στις αρχές της βιοκλιματικής λειτουργικότητας και της ενοποίησης των υποδομών. Με ανανεωμένες εξωτερικές όψεις, χρήση φυσικών υλικών, διπλή πρόσοψη (double-skin façade) και εκτεταμένα φωτοβολταϊκά, το νέο συγκρότημα μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τον βιώσιμο νοσοκομειακό σχεδιασμό στην Ελλάδα.

Κεντρικό στοιχείο του νέου περιβάλλοντος φροντίδας είναι ο «Περίπατος του Ιπποκράτη» – ένας μοναδικός, θεματικός κήπος 12.500 τ.μ. με περισσότερα από 200 είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Πρόκειται για έναν ανοιχτό χώρο ευεξίας, θεραπείας και μάθησης, σχεδιασμένο για να προσφέρει στιγμές ηρεμίας και σύνδεσης με τη φύση σε ασθενείς, συνοδούς, προσωπικό και επισκέπτες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ενός Πάρκου Ιατρικής Ιστορίας, αφιερωμένου στην πορεία της Ιατρικής στην Ελλάδα, με αναφορά στον Ιπποκράτη και την ελληνική ιατρική κληρονομιά.

Το ΥΓΕΙΑ δεν ακολουθεί τις εξελίξεις -τις διαμορφώνει. Υιοθετεί καινοτόμα μοντέλα λειτουργίας, αντλεί βέλτιστες πρακτικές από τη διεθνή ιατρική κοινότητα και τις ενσωματώνει σε ένα σύστημα φροντίδας που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Με την εμπειρία του παρελθόντος και την τεχνογνωσία του παρόντος, το ΥΓΕΙΑ προχωρά με σιγουριά στο αύριο. Και συνεχίζει να είναι κοντά σε όσους το χρειάζονται -με ευθύνη για τη ζωή.

