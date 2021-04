Self test: Έτσι θα το κάνετε στο σπίτι σας - Τι να προσέξετε για να είναι έγκυρο

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις : Ένα σημαντικό, αξιόπιστο εργαλείο στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, είναι τα αυτοδιαγνωστικά οικιακά test (self test), που μας δίνουν την δυνατότητα να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή αν είμαστε θετικοί στον ιό, ώστε να μη βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία μας ή τις ζωές των αγαπημένων μας προσώπων και των συνανθρώπων μας.

Με το self test, το οποίο στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, ο έλεγχος για τον ιό γίνεται ευκολότερος και συχνότερος. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων έχει ξεκινήσει και έως το τέλος της εβδομάδας τα 11.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα έχουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια θα τα διαθέτουν στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών 18 - 67 ετών και τέλος, στους άνω των 67 ετών.

H πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για την χορήγηση των self test έχει τεθεί σε λειτουργία από το απόγευμα της Τετάρτης 7 Απριλίου 2021. Η διάθεση των self test αποκλειστικά για μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης ξεκινά από σήμερα, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή 9 Απριλίου στην υπόλοιπη χώρα.

Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου θα μπορούν να παραλάβουν και το δεύτερο τεστ.

Πόσα self test δικαιούμαστε;

Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, δηλαδή τέσσερα το μήνα, για διάστημα δύο μηνών. Τα δωρεάν self test θα διατίθεται από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα, θα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Μαζί με το κιτ του self test, θα παραλαμβάνουν από τον φαρμακοποιό και τις γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.

Η καταχώρηση των self test με βάση τον ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των test σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα τον φαρμακοποιό ότι «Ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης.

Τι είναι τα self test;

Τα αυτοδιαγνωστικά test είναι κυρίως ρινικά test ή test λήψης σιέλου, πολύ πιο απλά στη χρήση τους, με απλές οδηγίες χρήσης, ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά μόνος του.

Που γίνεται το self test;

Το self test πραγματοποιείται εύκολα κατ ́ οίκον, χωρίς να χρειάζεται υποστήριξη από κάποιον επαγγελματία υγείας. Οι ενήλικες μπορούν να διενεργήσουν το test μόνοι τους, ενώ οι ανήλικοι άνω των 13 ετών υπό την επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων. Σε ανήλικους κάτω των 12 ετών το test θα διενεργείται από ενήλικους.

Πριν ξεκινήσουμε το test, θα πρέπει να έχουμε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του.

Διευκρινίζεται ότι το ατομικό test αφορά σε υγιή και ασυμπτωματικά άτομα, ενώ όταν ένας πολίτης έχει συμπτώματα λοίμωξης, δηλαδή, πυρετό, βήχα ή και άλλα, το αρνητικό test θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με ένα μοριακό έλεγχο. Συνεπώς κάνουμε συχνά self test, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποιο σύμπτωμα ότι νοσούμε από COVID-19, καθώς ένας στους τρεις φορείς του ιού είναι ασυμπτωματικός.

Για ποιες κατηγορίες πολιτών είναι υποχρεωτικά τα self test;

Υποχρεωτικό ανά εβδομάδα, σε πρώτη φάση, είναι το self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και οι πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και στη ναυτιλία, στο λιανεμπόριο, στις επιχειρήσεις, στην εστίαση, στις επιχειρήσεις τουρισμού, στη μεταποίηση και στα δικαστήρια.

Πως διενεργείται το self test από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς;

Tα βήματα για τη διενέργεια των self tests, είναι τα εξής:

1. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή 9 Απριλίου στην υπόλοιπη χώρα. Από την Δευτέρα 12 Απριλίου θα μπορούν να παραλάβουν και το δεύτερο τεστ.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Στην περίπτωση που το self-test είναι αρνητικό:

α. Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.

β. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr

γ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Στην περίπτωση που το self-test είναι θετικό:

α. Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή.

Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr

β. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό βίντεο για κατατοπιστική ενημέρωση όλων.

Το self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι, 24 - 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα του θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr

Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.

Όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο test αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο

Όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

Το αποτέλεσμα είναι θετικό, τι πρέπει να κάνω;

Αν το αποτέλεσμα του test είναι θετικό, πρέπει να το δηλώσετε στη σελίδα self-testing.gov.gr -η οποία θα λειτουργεί από την Τετάρτη 7 Απριλίου- ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται SMS για τη διενέργεια επαναληπτικού test από επαγγελματία υγείας.

Στη σελίδα self-testing.gov.gr θα βρείτε μία λίστα με τις δομές υγείας που μπορείτε να επισκεφθείτε προκειμένου να υποβληθείτε σε δεύτερο δωρεάν test ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) και να γίνει κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση των ευρημάτων. Μέχρι να γίνει αυτό εσείς και οι οικείοι σας πρέπει να παραμείνετε σε κατ ́ οίκον περιορισμό. Στην περίπτωση που ο επιβεβαιωτικός έλεγχος είναι θετικός, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για περαιτέρω οδηγίες καθώς και ιχνηλάτηση των επαφών σας.

Η απουσία από το σχολείο ή την εργασία κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο test επαλήθευσης.

Αν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό;

Αν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό, χρειάζεται να το δηλώσετε μόνο αν ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές) που υποβάλλεται σε υποχρεωτικό self test. Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε το self-testing.gov.gr, όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα δηλώσετε το αποτέλεσμά σας στην ειδική ενότητα. Για τους μαθητές τη δήλωση κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας τους.Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά test σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιδημιολογική επιτήρηση, αντιθέτως αποτελούν ένα συμπληρωματικό μέσο ατομικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας για την έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση των ασυμπτωματικών. Το self test είναι ακόμα ένα μέτρο προστασίας που μας κρατά ασφαλείς, μαζί με τις μάσκες, τις αποστάσεις και το συχνό πλύσιμο των χεριών μας.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.