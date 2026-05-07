Παιδικός διαβήτης και διατροφή: Μια ιδιαίτερη σχέση

Ο παιδικός διαβήτης είναι μια νέα πραγματικότητα για το παιδί, τους γονείς, το περιβάλλον του συνολικά. Από τη στιγμή της διάγνωσης τίποτα δεν λειτουργεί αυτόματα καθώς το φαγητό, το σχολείο, ο ύπνος, το παιχνίδι, όλα αποκτούν ένα δεύτερο επίπεδο σκέψης. «Πρόκειται για ένα χρόνιο νόσημα», υπογραμμίζει η παιδοδιατροφολόγος Ελένη Κουή, «μια νέα συνθήκη ζωής, επηρεάζει τα πάντα. Κάποιοι το λένε “καινούριος τρόπος ζωής”. Ξέρω ανθρώπους που ζουν με διαβήτη που θυμώνουν ή στενοχωριούνται με αυτό. Γιατί, λέει, δεν το διάλεξα, πώς ξαφνικά πρέπει να το κάνω τρόπο ζωής».

Τι αλλάζει στη ζωή ενός παιδιού με διαβήτη σε ό,τι αφορά στη διατροφή; Η κα Κουή επισημαίνει πως ένα παιδί που διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 δεν έχει διαφορετικές ανάγκες στη θρέψη του από ένα άλλο παιδί συνομήλικό του. Όμως, όταν ο διαβήτης μπαίνει στην εξίσωση, τα πιο οργανωμένα και ισορροπημένα γεύματα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Όσο για το αν υπάρχουν απαγορευμένες τροφές, η κα Κουή υπογραμμίζει εμφατικά πως δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τροφές και θρεπτικά συστατικά που πρέπει να καταναλωθούν καθημερινά όπως το σίδηρο, το ασβέστιο, η πρωτεΐνη, οι φυτικές ίνες και οι υδατάνθρακες. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια τρόφιμα τα οποία δεν πρέπει να είναι στη διατροφή τους κάθε μέρα. Η ίδια μιλάει και για οργάνωση στα γεύματα του παιδιού. «Μιλάμε για έναν κορμό που θέλει τρία βασικά γεύματα και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του παιδιού, τη ρουτίνα του, τις αθλητικές του δραστηριότητες, καλύπτουμε τα ενδιάμεσα κενά με σωστά τοποθετημένα σνακ. Μετά θέλουμε μια όμορφη, ένα όμορφο μοίρασμα του υδατάνθρακα μέσα στην ημέρα».

Ένα επεισόδιο που μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πως ο παιδικός διαβήτης δεν είναι μόνο η διάγνωση αλλά έχει πολλά πράγματα από πίσω, έχει ισορροπία και, κυρίως, αγάπη.

