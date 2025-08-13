Το Ioniq 2 θα είναι το εισαγωγικό ηλεκτρικό της Hyundai
Η Hyundai θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας το Ioniq 2 -το καινούργιο και πιο προσιτό μοντέλο της ηλεκτρικής γκάμας των Ioniq.
Πρόκειται για ένα μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV που έχει εξελιχθεί με γνώμονα τις ευρωπαϊκές ανάγκες.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
