Η Porsche 718 RSK είναι ένα από τα πιο σπάνια αγωνιστικά

Του Γιάννη Σκουφή

Η Porsche χρησιμοποίησε πάλι την επωνυμία «718» τα τελευταία χρόνια για τις Boxster και Cayman, όμως η καταγωγή του πηγαίνει πίσω στα τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν η γερμανική εταιρεία εξέλιξε ένα καθαρόαιμο αγωνιστικό για να διαδεχθεί τη θρυλική 550.

Η 718 RSK, που παρουσιάστηκε το 1957, έγραψε το όνομά της σε μερικές από τις πιο σημαντικές σελίδες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κατακτώντας νίκες σε Targa Florio, Hill Climb και Le Mans.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, με αριθμό πλαισίου 718-028, κατασκευάστηκε τον Απρίλιο του 1959 και παραδόθηκε στον Βέλγο ιδιώτη αγωνιζόμενο Christian Goethals. Με αυτό, σημείωσε επιτυχίες σε εγχώριους αγώνες αλλά και μια 6η θέση στον αγώνα 1000 Kms του Buenos Aires.

01 05 02 05 03 05 04 05 05 05

Το 1960 η Porsche τοποθέτησε έναν κινητήρα 1.600 κυβικών, πριν περάσει στα χέρια του Carmelo Giuffre στις ΗΠΑ. Αργότερα αγοράστηκε από τον Rick Grant, ο οποίος το ανακατασκεύασε για αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων, συμμετέχοντας σε πάνω από 100 διοργανώσεις.

Η καρδιά της είναι ένας επίπεδος τετρακύλινδρος Type 547/3 χωρητικότητας 1.500 κυβικών και απόδοσης 145 ίππων, ίδιος με εκείνον που έφερε από το εργοστάσιο το 1961 και ο οποίος έχει ανακατασκευαστεί από τον ειδικό Bill Doyle. Το βάρος των μόλις 570 κιλών εξασφάλιζε εξαιρετική ευελιξία και επιδόσεις για την εποχή.

Μοναδικό της χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα αλλαγής της κεντρικής θέσης οδήγησης σε διθέσια διάταξη με το τιμόνι αριστερά μέσα σε λίγες μόνο ώρες, κάτι που την καθιστά μια από τα μόλις τέσσερις 718 RSK με αυτή τη δυνατότητα.

Η Mecum Auctions εκτιμά ότι η τιμή πώλησής της στη δημοπρασία του Monterey 2025 στις 16 Αυγούστου θα κυμανθεί από 3,0 έως 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό συμβεί, θα είναι η δεύτερη πιο ακριβή 718 RSK που έχει πουληθεί ποτέ, μετά το ρεκόρ των 4 εκατ. ευρώ το 2023.