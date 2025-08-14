Τι συμβαίνει αν τραβήξετε το ηλεκτρικό χειρόφρενο εν κινήσει
Η σκέψη περνάει από το μυαλό πολλών οδηγών: Τι θα γινόταν αν τράβαγα το χειρόφρενο ενώ το αυτοκίνητο κινείται;
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην εποχή των ηλεκτρονικών parking brake, η απάντηση αποδεικνύεται λιγότερο… θεαματική και πολύ πιο ελεγχόμενη απ’ όσο φανταζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να το δοκιμάσετε.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:45 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Καπέλο στον Άρη; Η NASA δημοσίευσε φωτογραφία-μυστήριο από το Perseverance!
09:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κίλιαν Μέρφι: Δείτε το τρέιλερ της νέας του ταινίας «Steve»
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τι συμβαίνει αν τραβήξετε το ηλεκτρικό χειρόφρενο εν κινήσει
09:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ποια είναι η αγαπημένη του ταινία
08:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ