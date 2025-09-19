Hyundai Ioniq 5 N: Μικρές οι βελτιώσεις, αναλλοίωτη η ουσία

Του Γιάννη Σκουφή

Το Ioniq 5 N, η πιο σπορ εκδοχή του ηλεκτρικού Hyundai, αναμένεται να συνεχίσει την παρουσία του με ήπιες αισθητικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, διατηρώντας ωστόσο αναλλοίωτο το χαρακτήρα του.

Η πιο σημαντική από αυτές είναι το νέο σύστημα «N Drift Optimizer Pro» που επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει σε 10 επίπεδα την υποβοήθηση κατά την πλαγιολίσθησης.

Το σύστημα αυτό παρέχει πιο ακριβή έλεγχο σε βασικές παραμέτρους όπως η έναρξη του ντριφτ, η γωνία ολίσθησης και ο έλεγχος της πρόσφυσης, καθιστώντας την εμπειρία πιο διασκεδαστική χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια. Στην πράξη, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει πλήρως τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις προτιμήσεις του.

Στον στάνταρ εξοπλισμό προστίθενται πλέον οι προβολείς Matrix LED για καλύτερη ορατότητα τη νύχτα, ενώ υπάρχει και δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων από τον χώρο αποσκευών, για ευκολότερη φόρτωση.

Επιπρόσθετα θα αναβαθμιστεί και το σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, το οποίο συνοδεύεται τώρα από ηχητικές ειδοποιήσεις που μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Η ισχύς παραμένει στα 650 άλογα, με τον ηλεκτροκινητήρα να συνδυάζεται με τετρακίνηση. Το μοντέλο συνεχίζει να επιταχύνει με εντυπωσιακή ευκολία και διατηρεί τον ίδιο βασικό εξοπλισμό, στην ίδια τιμή ανά αγορά.