Torres Hybrid: Το νέο υβριδικό SUV της KGM ήρθε στην Ελλάδα
Η KGM λανσάρει στην Ελλάδα το Torres Hybrid, ένα SUV που φιλοδοξεί να συνδυάσει τον περιπετειώδη χαρακτήρα με την οικονομία και την αποδοτικότητα της υβριδικής τεχνολογίας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η αρχική τιμή ορίζεται στις 34.690 ευρώ για την έκδοση Urban, καθιστώντας το άμεσα ανταγωνιστικό στην κατηγορία των μεσαίων SUV.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Torres Hybrid: Το νέο υβριδικό SUV της KGM ήρθε στην Ελλάδα
08:37 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: «Κιβωτοί» από φίλτρα καφέ σώζουν πτηνό υπό εξαφάνιση
08:26 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ