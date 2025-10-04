H VW απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους που ειδικεύονται στις… κοπάνες

Η Volkswagen παίρνει δραστικά μέτρα ενάντια στις αδικαιολόγητες απουσίες, απολύοντας εκατοντάδες εργαζόμενους φέτος, καθώς οι απουσίες κοστίζουν περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2025, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τερμάτισε τις συμβάσεις 548 υπαλλήλων παγκοσμίως για παραβάσεις κυρίως σχετικές με αδικαιολόγητες απουσίες, ενώ συνολικά εκδόθηκαν 2.079 προειδοποιήσεις.

Περισσότερα στο carzine.gr