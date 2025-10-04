H VW απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους που ειδικεύονται στις… κοπάνες
Τα πρόσφατα μέτρα έρχονται παράλληλα με την αναδιάρθρωση παραγωγής σε αρκετές γερμανικές μονάδες της VW.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Volkswagen παίρνει δραστικά μέτρα ενάντια στις αδικαιολόγητες απουσίες, απολύοντας εκατοντάδες εργαζόμενους φέτος, καθώς οι απουσίες κοστίζουν περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως.
Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2025, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τερμάτισε τις συμβάσεις 548 υπαλλήλων παγκοσμίως για παραβάσεις κυρίως σχετικές με αδικαιολόγητες απουσίες, ενώ συνολικά εκδόθηκαν 2.079 προειδοποιήσεις.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τέλος εποχής για το Colt, αποκλειστικά SUV στη γκάμα της Mitsubishi
08:30 ∙ LIFESTYLE
Άννα Μπιθικώτση: «Έχω το τελευταίο δάκρυ του πατέρα μου σε ένα μαντήλι»
08:10 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H VW απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους που ειδικεύονται στις… κοπάνες
07:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ