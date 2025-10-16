Volvo: η επόμενη γενιά ζωνών ασφαλείας βραβεύεται από το TIME

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το περιοδικό TIME συμπεριέλαβε τη σουηδική εταιρεία στη λίστα με τις «Καλύτερες Εφευρέσεις της Χρονιάς», αυτή τη φορά για τη νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής που θα κάνει πρεμιέρα στο επερχόμενο, αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60.

