Volvo: η επόμενη γενιά ζωνών ασφαλείας βραβεύεται από το TIME
Η Volvo συνεχίζει να αποδεικνύει πως η ασφάλεια δεν είναι απλώς μέρος της ταυτότητάς της, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζει το μέλλον της αυτοκίνησης.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το περιοδικό TIME συμπεριέλαβε τη σουηδική εταιρεία στη λίστα με τις «Καλύτερες Εφευρέσεις της Χρονιάς», αυτή τη φορά για τη νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής που θα κάνει πρεμιέρα στο επερχόμενο, αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60.
