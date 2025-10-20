CUPRA: Το Formentor το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο μιας μάρκας που αναπτύσσεται ταχύτατα

Μόλις επτά χρόνια μετά την ίδρυσή της, η CUPRA περνά το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτων, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα πείραμα διαφοροποίησης της SEAT, αλλά για μια πλήρως εδραιωμένη και δυναμικά αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή μάρκα.

CUPRA: Το Formentor το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο μιας μάρκας που αναπτύσσεται ταχύτατα
Το αυτοκίνητο που σηματοδότησε αυτό το σημαντικό επίτευγμα είναι ένα Formentor e-HYBRID, κατασκευασμένο στο εργοστάσιο του Martorell κοντά στη Βαρκελώνη -την καρδιά του ομίλου Volkswagen στην Ισπανία και το κέντρο επιχειρήσεων της CUPRA.

