CUPRA: Το Formentor το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο μιας μάρκας που αναπτύσσεται ταχύτατα
Μόλις επτά χρόνια μετά την ίδρυσή της, η CUPRA περνά το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτων, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα πείραμα διαφοροποίησης της SEAT, αλλά για μια πλήρως εδραιωμένη και δυναμικά αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή μάρκα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το αυτοκίνητο που σηματοδότησε αυτό το σημαντικό επίτευγμα είναι ένα Formentor e-HYBRID, κατασκευασμένο στο εργοστάσιο του Martorell κοντά στη Βαρκελώνη -την καρδιά του ομίλου Volkswagen στην Ισπανία και το κέντρο επιχειρήσεων της CUPRA.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό για να σώσει τον γιο του
09:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διάσωση 110 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
08:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η παρέλαση και ο Γκαφό-φσκι - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:02 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ