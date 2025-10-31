Ριζικά ανανεωμένη η νέα Toyota Corolla
Η Toyota παρουσιάζει τη νέα Corolla Concept στο 2025 Japan Mobility Show, φέρνοντας ένα ριζικά ανανεωμένο σχήμα και τεχνολογία για όλες τις διαθέσιμες κινητήριες μονάδες.
Η νέα γενιά της Corolla βασίζεται σε μια ολοκαίνουρια πλατφόρμα που υποστηρίζει πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις, υβριδικά συστήματα αλλά και συμβατικούς κινητήρες βενζίνης.
