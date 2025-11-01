Kia: Παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας για το νέο PV5

Η Kia πέτυχε ακόμα μια διάκριση, αυτή τη φορά στα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα, καθώς το νέο PV5 Cargo πέτυχε Παγκόσμιο Ρεκόρ GUINNESS διανύοντας 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση και υπό πλήρες ωφέλιμο φορτίο. Το ρεκόρ αυτό θέτει νέα πρότυπα για την κατηγορία των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών (eLCV) και αποδεικνύει στην πράξη την απόδοση, την αξιοπιστία και την πρακτικότητα του πρώτου PBV (Platform Beyond Vehicle) της κορεατικής εταιρείας.

