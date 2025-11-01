Kia: Παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας για το νέο PV5
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Kia πέτυχε ακόμα μια διάκριση, αυτή τη φορά στα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα, καθώς το νέο PV5 Cargo πέτυχε Παγκόσμιο Ρεκόρ GUINNESS διανύοντας 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση και υπό πλήρες ωφέλιμο φορτίο. Το ρεκόρ αυτό θέτει νέα πρότυπα για την κατηγορία των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών (eLCV) και αποδεικνύει στην πράξη την απόδοση, την αξιοπιστία και την πρακτικότητα του πρώτου PBV (Platform Beyond Vehicle) της κορεατικής εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κρήτη: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος που δολοφόνησε 52χρονο
10:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Απίστευτα νούμερα για «Το Σόι σου»
10:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Kia: Παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας για το νέο PV5
09:12 ∙ WHAT THE FACT
Η επιστήμη «μίλησε» – Πόσες διακοπές τον χρόνο χρειάζεσαι;
07:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ