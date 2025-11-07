Ο CEO της Ford τρομάζει μπροστά στις δυνατότητες της Κίνας
Η ομολογία σοκ έρχεται από τον ίδιο τον Τζιμ Φάρλεϊ, τον άνθρωπο στο τιμόνι της Ford.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε συνέντευξή του στο CBS Sunday Morning, ο CEO της μπλε οβάλ αυτοκρατορίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έναν ανταγωνισμό που, όπως λέει, δεν θυμίζει τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.
«Η Κίνα έχει αρκετή παραγωγική ικανότητα ώστε να καλύψει ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική και να μας βγάλει όλους εκτός παιχνιδιού». Μια φράση που πέφτει σαν κεραυνός σε ένα κλάδο που ήδη παλεύει να επαναπροσδιοριστεί στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο CEO της Ford τρομάζει μπροστά στις δυνατότητες της Κίνας
09:15 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: «Κοιτάζει» Κένεθ Φαρίντ
08:14 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Όριο ταχύτητας ακόμα και για όσους περπατούν;
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
08:34 ∙ WHAT THE FACT