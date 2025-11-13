Πίσω από τις υψηλές επιδόσεις και την οδηγική αριστεία είναι η ποιότητα των καυσίμων Shell V-Power

Στην οδήγηση όλα έχουν να κάνουν με την προσοχή που δείχνουμε ως οδηγοί στο αυτοκίνητό μας. Στη σημασία που δίνουμε στη λεπτομέρεια, στα ελαστικά, στον κινητήρα και φυσικά, στα καύσιμα. Όχι μόνο για να μπορέσουμε να μειώσουμε την κατανάλωσή τους και να εξοικονομήσουμε κόστος, αλλά κυρίως, για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη απόδοση για το όχημά μας. Διότι, εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία της οδηγικής αριστείας: Στην ποιότητα των καυσίμων.

Όσο προηγμένη και αν είναι η τεχνολογία ενός κινητήρα, η απόδοση και η αντοχή του εξαρτώνται από το είδος των καυσίμων που τον κινεί, ειδικά όσον αφορά στα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο επιλέγουν συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν στα ίδια υψηλά πρότυπα ποιότητας και τεχνολογίας.

Ακριβώς αυτό απέδειξε η Coral Shell Licensee στο BMW M Festival το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στις πίστες των Αυτοκινητοδρομίων Σερρών και Μεγάρων, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Δύο τριήμερα αφιερωμένα στην ποιότητα και την τεχνολογία

Φυσικά, είτε μιλάμε για απλή οδήγηση είτε για αγωνιστική, η οδηγική συμπεριφορά είναι το Α και το Ω, τόσο στην άσφαλτο όσο και στο ταρτάν. Το πώς αντιδράμε στα διάφορα απρόοπτα που θα συναντήσουμε, ακόμα και το πώς θα συνυπάρξει ή θα συναγωνιστεί κανείς με τους υπόλοιπους οδηγούς είναι που κάνουν την οδηγική τελειότητα.

Αλλά, εκτός από αυτό, σημασία έχει το πώς η προηγμένη τεχνολογία καυσίμων προσφέρει τη μέγιστη απόδοση που απαιτούν τα οχήματα υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων. Και οι λάτρεις της οδηγικής τελειότητας είχαν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν από πρώτο χέρι στο BMV M Festival που διοργάνωσε η BMW Hellas με την υποστήριξη της Coral Shell Licensee ως επίσημος χορηγός καυσίμου.

Για δύο τριήμερα, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά μία εμπειρία γεμάτη ταχύτητα, ακρίβεια και αδρεναλίνη. Αλλά, πάνω από όλα, παρακολούθησαν από κοντά τι πάει να πει οδηγική τελειότητα και αριστεία. Πιο συγκεκριμένα, στις πίστες των Αυτοκινητοδρομίων Σερρών και Μεγάρων απόλαυσαν μία μοναδική και δυναμική οδηγική εμπειρία και, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών της BMW Driving Experience, είδαν στην πράξη γιατί η BMW εμπιστεύεται και προτείνει τα καύσιμα Shell. Ταυτόχρονα, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία διαφορετική οδηγική προσέγγιση στον ρεαλιστικό εξομοιωτή οδήγησης που υπήρχε στα αυτοκινητοδρόμια.

Όλα αυτά είναι μόνο λίγα από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των τριημέρων, όσο το Shell V-Power γέμιζε τα ρεζερβουάρ, προσφέροντας δύναμη και απόδοση στα οχήματα κάθε στιγμή, σε κάθε στροφή. Ό,τι κάνει η εταιρεία τόσα χρόνια, δηλαδή, για αυτό και η BMW την εμπιστεύεται και την προτείνει για τα M μοντέλα της, διαχρονικά.

Το μυστικό βρίσκεται στην ποιότητα

Ίσως αυτό να συνειδητοποίησαν και οι δύο τυχεροί της Coral όταν τους δόθηκε η δυνατότητα να ζήσουν μία εμπειρία που λίγοι έχουν βιώσει: Την εμπειρία της συνοδήγησης αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων δίπλα σε εκπαιδευτές της BMW. Διότι τότε ήταν που κατάλαβαν πως, όταν η τεχνολογία συναντά την ποιότητα των premium καυσίμων, οι κορυφαίες επιδόσεις είναι μονόδρομος.

Αυτό, φυσικά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εξελιγμένη σύνθεση της Shell V-Power εξασφαλίζει τον 100% καθαρισμό ζωτικών μηχανικών μερών ενός οχήματος όπως είναι οι βαλβίδες εισαγωγής και το σύστημα ψεκασμού. Επιπλέον, αναζωογονεί 100% την απόδοση του κινητήρα απελευθερώνοντας τη μέγιστη δυναμική του.

Βέβαια, αυτά δεν αποτελούν απλώς λεγόμενα αλλά δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει από τεστ και δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια αυτών, τα καύσιμα Shell δοκιμάστηκαν στην πράξη -και μάλιστα σε ακραίες αγωνιστικές συνθήκες- προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συμβάλλουν στην αποδοτικότητα των οχημάτων.

Στην άσφαλτο, η αριστεία κρίνεται στη λεπτομέρεια και η ποιότητα των καυσίμων είναι το «κλειδί» για υψηλές επιδόσεις. Απόδειξη, το πρόσφατο BMW M Festival, με την Coral Shell Licensee, ως επίσημος χορηγός καυσίμου, να προσφέρει το «μυστικό» για την οδηγική τελειότητα.