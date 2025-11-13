Η Mercedes CLA διαθέσιμη και ως υβριδική 1.500 κυβικών
Η Mercedes επεκτείνει τη γκάμα της CLA παρουσιάζοντας μια νέα γενιά υβριδικών εκδόσεων που βασίζονται σε έναν ολοκαίνουριο turbo κινητήρα 1.500 κυβικών και ήπια υβριδική τεχνολογία 48V.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με αυτόν τον τρόπο, η γερμανική εταιρεία στοχεύει να προσφέρει ένα πιο αποδοτικό και προσιτό σύνολο σε σχέση με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, χωρίς όμως να θυσιάζει τον premium χαρακτήρα και τις επιδόσεις του μοντέλου.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03 ∙ WHAT THE FACT
H NASA εντόπισε κάτι περίεργο κάτω από λίμνη - Τώρα οι ερευνητές ξέρουν την αλήθεια
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Mercedes CLA διαθέσιμη και ως υβριδική 1.500 κυβικών
09:38 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η ELPEDISON μετονομάζεται σε Enerwave - Νέα εποχή για την HELLENiQ ENERGY
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ