Η επιστροφή του Mitsubishi Lancer Evolution είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Του Γιάννη Σκουφή

Αν και η Mitsubishi έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από την παραγωγή σπορ μοντέλων, η ελπίδα για ένα νέο Lancer Evolution παραμένει ζωντανή, τουλάχιστον εντός της εταιρείας.

Σε συνέντευξή του στο Drive Αυστραλίας, ο μηχανικός Kaoru Sawase παραδέχθηκε ότι «έχουμε ένα όνειρο για το Lancer Evolution», ενώ τόνισε πως η Mitsubishi «διαθέτει μια ποικιλία τεχνολογιών» που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου Evo.

Ο Sawase αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην ανάγκη εξηλεκτρισμού ενός τέτοιου μοντέλου, με ενδεχόμενο αξιοποίησης plug-in υβριδικής τεχνολογίας συνδυασμένης με το σύστημα τετρακίνησης S-AWC.

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι αυτό του Outlander PHEV, αποδίδει 302 ίππους με το συνδυασμό δύο ηλεκτροκινητήρων και ενός κινητήρα βενζίνης, ενώ το πρωτότυπο Elevance πηγαίνει ακόμη πιο μακριά με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και χρήση καυσίμου με μηδενικές εκπομπές CO2.

Ωστόσο, το μεγάλο εμπόδιο δεν είναι τεχνικό, αλλά εμπορικό. Χωρίς συνεργασία με τις Renault και Nissan, η εξέλιξη ενός νέου Evo από λευκό χαρτί είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί οικονομικά, ειδικά από τη στιγμή που η βασική έκδοση του Lancer έχει πάψει να κυκλοφορεί.

Παράλληλα, το όνομα Ralliart, αν και έχει αναβιώσει, δεν έχει επί της ουσίας υπόσταση. Ο Sawase άφησε να εννοηθεί πως υπάρχουν σχέδια για μια ευρύτερη αξιοποίηση της Ralliart, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η πιθανότητα να δούμε ξανά ένα Evo στους δρόμους δεν είναι σίγουρη, αλλά τουλάχιστον πλέον δεν είναι εκτός συζήτησης. Και αυτό είναι αρκετό για να κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό.