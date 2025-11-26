Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό του

Η τακτική επιθεώρηση των οχημάτων μέσω των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) αποτελεί κρίσιμο μέτρο για την ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Παρά τη σαφή αυτή ανάγκη, πάνω από 2 εκατομμύρια οχήματα στην Ελλάδα κυκλοφορούν χωρίς έγκυρο δελτίο ΚΤΕΟ, γεγονός που οδηγεί σε αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα.

Η παράλειψη του τεχνικού ελέγχου δεν αποτελεί μόνο παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Τα ΚΤΕΟ διασφαλίζουν πως κάθε όχημα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας πριν κυκλοφορήσει στους δρόμους. Ωστόσο, η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης από μεγάλο αριθμό οδηγών έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόζουν συστηματικούς ελέγχους και να επιβάλλουν πρόστιμα.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμο έλεγχο και μη κατοχή πιστοποιητικού

Οι οδηγοί που καθυστερούν να περάσουν τον ΚΤΕΟ αντιμετωπίζουν πρόσθετα οικονομικά βάρη ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης. Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 30 ημέρες καθυστέρησης: 16 ευρώ

Από30 ημέρες έως6 μήνες: 33 ευρώ

Πάνω από 6 μήνες: 65 ευρώ

Επιπλέον, για καθυστέρηση που ξεπερνά τους 6 μήνες, επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο150 ευρώ, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXIS. Η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται ανά εξάμηνο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

Σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία, αν ο οδηγός δεν έχει μαζί του το αποδεικτικό ΚΤΕΟ, επιβάλλεται πρόστιμο350 ευρώ. Ωστόσο, αν το πιστοποιητικό προσκομιστεί εντός10 ημερών, το πρόστιμο μειώνεται στα45 ευρώ, ενώ αν το όχημα έχει περάσει έλεγχο αλλά ο οδηγός απλώς δεν φέρει το έγγραφο, το πρόστιμο περιορίζεται στα 30 ευρώ.

Γιατί ο τεχνικός έλεγχος είναι απαραίτητος

Ο τακτικός τεχνικός έλεγχος δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, αλλά και βασική προϋπόθεση για την οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η παράλειψη του ΚΤΕΟ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, τόσο νομικές όσο και πρακτικές, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των οδηγών και των άλλων χρηστών του δρόμου.

Το πιστοποιητικό ΚΤΕΟ αποτελεί απόδειξη ότι το όχημα είναι σε καλή κατάσταση και πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.