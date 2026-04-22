MINI Countryman Vagabund: Ένα concept με χαρακτήρα… φεστιβάλ και εξωτερικά ηχεία

Του Γιάννη Σκουφή

Η MINI, σε συνεργασία με το αυστριακό σχεδιαστικό κέντρο Vagabund, αποκάλυψε δύο μοναδικά πρωτότυπα βασισμένα στο MINI Countryman, με έμπνευση από την κουλτούρα των φεστιβάλ και την social άποψη.

Έτσι, και τα δύο πρωτότυπα μοντέλα εστιάζουν αποκλειστικά στην αισθητική και την εμπειρία χρήσης, χωρίς αλλαγές σε επίπεδο κινητήριου συνόλου.

Βασισμένα στην έκδοση Countryman S ALL4, τα πρωτότυπα ξεχωρίζουν για την αυξημένη απόστασή τους από το έδαφος, τους νέους προφυλακτήρες, τα τονισμένα φτερά και τις σπέσιαλ ζάντες των 20 ιντσών με τα τρισδιάστατα καλύμματα. Οι σχεδιαστικές παρεμβάσεις συνοδεύονται από έντονα γραφικά και λεπτομέρειες με την υπογραφή Vagabund, ενισχύοντας τον περιπετειώδη χαρακτήρα.

Στην οροφή συναντάμε μια ιδιαίτερη σχάρα από κομμένα με λέιζερ φύλλα αλουμινίου και μεταλλικό πλέγμα, που εκτός από αισθητικό στοιχείο έχει και πρακτική χρήση, επιτρέποντας τη μεταφορά εξοπλισμού.

Το ένα concept υιοθετεί απόχρωση Midnight Black, ενώ το άλλο Melting Silver, αμφότερα με έντονες αντιθέσεις.

Το πιο ξεχωριστό στοιχείο βρίσκεται στο πίσω μέρος, όπου έχουν ενσωματωθεί εξωτερικά ηχεία στα πίσω πλαϊνά παράθυρα. Το σύστημα περιλαμβάνει ηχείο από συνθετικό υλικό, καθώς και επιπλέον tweeters και mid-range μονάδες ενσωματωμένες στο αμάξωμα.

Στην άλλη πλευρά υπάρχει ακόμη και ένα retro Sony Walkman, τοποθετημένο σε 3D-printed βάση, λειτουργώντας ως αισθητική και λειτουργική αντίθεση.

Σύμφωνα με τη MINI, κάθε αυτοκίνητο λειτουργεί ως αυτόνομο ηχητικό σύστημα, ενώ μαζί μπορούν να δημιουργήσουν μια «κινητή σκηνή». Παρότι τα concept αυτά δεν προορίζονται για παραγωγή, αποτελούν μια ξεκάθαρη ένδειξη της κατεύθυνσης που μπορεί να πάρει ο σχεδιασμός σε πιο lifestyle προσεγγίσεις.