Leapmotor B05: Η κινεζική απάντηση στα ευρωπαϊκά hatchback

Το νέο B05 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας C και φιλοδοξεί να ξεχωρίσει σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική.

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