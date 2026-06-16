Leapmotor B05: Η κινεζική απάντηση στα ευρωπαϊκά hatchback

Η Leapmotor συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ευρωπαϊκή της επέκταση και ετοιμάζεται να φέρει στην Ελλάδα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας της.

Newsbomb

Leapmotor B05: Η κινεζική απάντηση στα ευρωπαϊκά hatchback
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Το νέο B05 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας C και φιλοδοξεί να ξεχωρίσει σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική.

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