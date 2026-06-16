Το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron έφτασε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η Audi φέρνει στην ελληνική αγορά το ανανεωμένο Q4 e-tron, το μοντέλο που από το 2021 αποτελεί τη βασική πρόταση της μάρκας στον κόσμο των αμιγώς ηλεκτρικών SUV.
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Σε μια κατηγορία που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, το γερμανικό μοντέλο επιστρέφει σημαντικά αναβαθμισμένο, με στόχο να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι στις ολοένα και περισσότερες νέες αφίξεις.
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