Το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron έφτασε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Σε μια κατηγορία που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, το γερμανικό μοντέλο επιστρέφει σημαντικά αναβαθμισμένο, με στόχο να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι στις ολοένα και περισσότερες νέες αφίξεις.

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