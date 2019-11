Πόσα παιχνίδια χρειάζονται πραγματικά τα παιδιά; (pics)

Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν και πολλά παιδιά έχουν σκεφτεί τι δώρο θα ζητήσουν από τον Άγιο Βασίλη ή τους γονείς τους.

Συνήθως δεν είναι ποτέ ένα δώρο, αν σκεφτούμε ότι τόσο οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όσοι και οι συγγενείς αλλά και οι φίλοι, μέρες που είναι, θα αγοράσουν και αυτοί με τα σειρά τους δώρα στα παιδιά.

Αν μάλιστα στα δώρα αυτά συνυπολογίσουμε αυτά των εορτών, των γενεθλίων, της καλής συμπεριφοράς, της καλής επίδοσης, κ.ο.κ. αντιλαμβανόμαστε πόσα πολλά παιχνίδια αποκτούν τα παιδιά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα περισσότερα καταλήγουν ξεχασμένα σε κάποιο ράφι, στην ντουλάπα, ή παρατημένα στο σαλόνι!

Και ενώ το δωμάτιό τους είναι γεμάτο παιχνίδια, τα παιδιά παραπονούνται ότι δεν έχουν τι να παίξουν, ότι έχουν βαρεθεί παίζοντας τα ίδια και τα ίδια (!)

«Τα παιδιά πρέπει να παίξουν αλλά αυτό δεν απαιτεί παιχνίδια» λέει η Deborah MacNamara, κλινική σύμβουλος στο Βανκούβερ και συγγραφέας του «Rest, Play, Grow», ένα εγχειρίδιο για γονείς.

Όπως εξηγεί, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, οι σχέσεις τους με τα παιχνίδια αλλάζουν.

Τα μωρά ασχολούνται κυρίως με τους ανθρώπους που είναι μαζί τους. Μεγαλώνοντας ενδιαφέρονται για την εξερεύνηση αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το κλειδί είναι να τους δοθεί πρόσβαση σε πράγματα που ενθαρρύνουν τη φαντασία. Αυτά μπορεί να είναι αντικείμενα από το σπίτι, όπως γλάστρες, τηγάνια, κουτάλες, πάνινες κούκλες.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς θα πρέπει να αφήνουν τα παιδιά να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα παιχνίδια που πραγματικά κερδίζουν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.

Γιατί όμως τα παιδιά δεν παίζουν με τα παιχνίδια;

Δείτε πέντε πιθανούς λόγους στη gallery που ακολουθεί:

Ο εγκέφαλός τους αναπτύσσεται πιο γρήγορα. Μέχρι την ηλικία των 3 ετών, ο εγκέφαλός τους έχει φθάσει το 80% του όγκου των ενηλίκων. Λόγω αυτής της ταχείας ανάπτυξης, το παιδί μπορεί να βαρεθεί ένα παιχνίδι μετά από λίγες μέρες!









Σύμφωνα με τον ο δρ. Christopher Willard , συγγραφέα του βιβλίου « Raising Resilience: The Wisdom and Science of Happy Families and Thriving Children», το πρόβλημα δεν είναι το πόσα παιχνίδια έχει το παιδί αλλά αν είναι ή όχι τα σωστά.

«Πιθανότατα να έχετε παρατηρήσει ότι πολλά παιδιά θέλουν να διαβάζουν τα ίδια βιβλία και να παίζουν με τα ίδια παιχνίδια ξανά και ξανά. Η επανάληψη μπορεί να κουράσει εμάς τους ενήλικες, όμως είναι πραγματικά απαραίτητη για τη γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού», τονίζει ο κ.Willard.

O ίδιος επισημαίνει μελέτες που δείχνουν ότι όταν τα παιδιά έχουν πάρα πολλά παιχνίδια - ακόμη και πάνω από πέντε ταυτόχρονα - είναι λιγότερο ικανά να επικεντρωθούν και να μάθουν πώς μπορούν να παίξουν.

«Έχετε δει πόσο δημιουργικά και αφοσιωμένα είναι τα παιδιά, όταν πρέπει να εφεύρουν νέα παιχνίδια και να αυτοσχεδιάσουν με ελάχιστα υλικά; Αν η αναγκαιότητα είναι η μητέρα της εφεύρεσης, ίσως η πλήξη είναι ο πατέρας της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Willard.

Γι ΄αυτό προτείνει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να «ξεφορτωθούν» τα παιχνίδια που δεν χρειάζονται χαρίζοντάς τα σε άλλα παιδιά. «Ρωτήστε ποια παιχνίδια θεωρούν βαρετά, διασκεδαστικά, μονότονα. Επίσης, μπορείτε να παρακινείτε τα παιδιά σας να επιλέγουν παιχνίδια όχι με γνώμονα ποια είναι το νούμερο ένα στην αγορά, αλλά ποια προσελκύουν το ενδιαφέρον τους».

Το ζητούμενο για τους ειδικούς δεν είναι να ικανοποιεί ο γονιός την κάθε επιθυμία του παιδιού, αλλά να γνωρίζει αν όντως αυτή η επιθυμία είναι πραγματική.

Με πληροφορίες από todaysparent.com, romper.com, greenpinatatoys.com