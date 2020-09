Νέο τραγούδι για διάσημο συγκρότημα μετά από πέντε χρόνια σιωπής (vid)

Καινούργιο σιγκλ έδωσαν στη δημοσιότητα οι New Order: Το «Be a Rebel» είναι το πρώτο τους τραγούδι μετά το «Music Complete», το δέκατο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ο Μπέρναρντ Σάμνερ τραγουδά για αισιοδοξία: «Take a look at yourself/You may not be the same as everyone else/You’re just different, that’s OK/We all follow our own way.» Και συνεχίζει: «And if you find that they won’t listen/Then they’ve got nothing to say/So don’t get mad and don’t feel sad/Be a rebel.»

Αρχικά, η μπάντα σχεδίασε να δημοσιοποιήσει το σιγκλ πριν τη φθινοπωρινή τουρνέ της, αλλά λόγω καινούργιου προγραμματισμού εξαιτίας της Covid-19 αποφάσισαν να το κυκλοφορήσουν τώρα. «Σε δύσκολους καιρούς, θέλαμε να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με ένα καινούργιο τραγούδι» είπε, σε ανακοίνωση, ο Σάμνερ. «Για ένα διάστημα δεν μπορούμε να παίξουμε live, αλλά η μουσική εξακολουθεί ακόμα να είναι κάτι που μπορούμε να μοιραστούμε. Ελπίζουμε να το χαρείτε... μέχρι να ξανασυναντηθούμε».

Η τουρνέ Unity Tour μαζί με τους Pet Shop Boys, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει αυτόν τον μήνα, αναβλήθηκε για την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, στις 2 Οκτωβρίου οι New Order θα κυκλοφορήσουν στην Warner Music την οριστική ανθολογία του στούντιο άλμπουμ τους του 1983 «Power, Corruption & Lies» αλλά και τα τέσσερα σιγκλ σε 12ιντσα βινύλια της περιόδου 1983/1984 που δεν περιλήφθηκαν στο άλμπουμ, αρχίζοντας με το «Blue Monday».

