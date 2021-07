Το Φεστιβάλ του Τορόντο ανακοίνωσε τις ταινίες έναρξης και λήξης

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο θα πραγματοποιηθεί 9-18 Σεπτεμβρίου με σημαντικές πρεμιέρες.

Το Dear Evan Hansen του Stephen Chbosky, είναι η ταινία που θα ανοίξει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 9 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μιούζικαλ που έχει γνωρίσει μεγάλη στο Broadway.

Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 18 Σεπτεμβρίου, ρίχνοντας αυλαία με το Οne Second του Κινέζου σκηνοθέτη Zhang Yimou.

Μάλιστα χθες Τρίτη, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη λίστα με τις ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ σε ειδικές προβολές για τους θεατές. Θυμίζουμε ότι πέρσι, το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.



Όπως σημειώθηκε, η φετινή 45η διοργάνωση περιλαμβάνει μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες και πολυναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Οι ταινίες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής είναι οι εξής:

Gala Presentations



Belfast – Kenneth Branagh

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Clifford the Big Red Dog – Walt Becker

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Dear Evan Hansen – Stephen Chbosky

Παγκόσμια Πρεμιέρα



The Electrical Life of Louis Wain – Will Sharpe



Jagged – Alison Klayman

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Last Night in Soho – Edgar Wright

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



The Mad Women’s Ball (Le Bal des folles) – Mélanie Laurent

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Night Raiders – Danis Goulet

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



One Second – Zhang Yimou

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



The Survivor – Barry Levinson

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Ειδικές Προβολές



Ali & Ava – Clio Barnard

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



All My Puny Sorrows – Michael McGowan

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Benediction – Terence Davies

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Bergman Island – Mia Hansen-Løve

Διεθνής Πρεμιέρα



Charlotte – Eric Warin, Tahir Rana

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Dionne Warwick: Don’t Make Me Over – Dave Wooley, David Heilbroner

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά

Encounter – Michael Pearce

Διεθνής Πρεμιέρα

The Eyes of Tammy Faye – Michael Showalter

Παγκόσμια Πρεμιέρα



The Guilty – Antoine Fuqua | USA

Παγκόσμια Πρεμιέρα



I’m Your Man – Maria Schrader

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



Inexorable – Fabrice du Welz

Διεθνής Πρεμιέρα



Lakewood – Phillip Noyce

Παγκόσμια Πρεμιέρα



The Middle Man – Bent Hamer

Παγκόσμια Πρεμιέρα



Official Competition (Competencia Oficial) – Mariano Cohn, Gastón Duprat

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



Paris, 13th District (Les Olympiades) – Jacques Audiard

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



Petite Maman – Céline Sciamma



The Starling – Theodore Melfi

Παγκόσμια Πρεμιέρα



The Story of My Wife – Ildikó Enyedi

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



Three Floors (Tre Piani) – Nanni Moretti

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



Violet – Justine Bateman

Διεθνής Πρεμιέρα



The Worst Person In The World (Verdens Verste Menneske) – Joachim Trier

Πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.