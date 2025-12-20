Christmas Tech Gift Guide: Τα καλύτερα δώρα τεχνολογίας έχουν την υπογραφή της HUAWEI

Την ίδια ώρα, έχουμε και ένα άγχος για το αν κάνουμε τις σωστές επιλογές και αν αυτές θα αρέσουν στα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Φέτος, μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την αγωνία καθώς υπάρχουν tech και stylish επιλογές που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και όλα τα γούστα και έχουν δύο κοινά: έχουν την υπογραφή της HUAWEI (και τα βρίσκεις σε Christmas offer μέχρι τις 31/12!) και… είναι συμβατές με Android και iOS. Γι’ αυτό και ετοιμάσαμε το παρακάτω Tech Gift Guide, που είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους με το project «Christmas gits».

HUAWEI Watch Ultimate 2 + HUAWEI FreeBuds 6: Tο απόλυτο premium combo

Η κομψή εμφάνιση και ο οκταγωνικός σχεδιασμός είναι τα πρώτα στοιχεία που καθιστούν ελκυστικό το HUAWEI Watch Ultimate 2 από την πρώτη φορά που θα το δει κανείς. Η σκληρή κάσα από υγρό μέταλλο με βάση το ζιρκόνιο, η κεραμική στεφάνη νανοτεχνολογίας και το ζαφειρένιο γυαλί του ενισχύουν την αίσθηση του πολυτελούς σχεδιασμού, αλλά και την ανθεκτικότητα απέναντι στην καθημερινή χρήση. Κυρίως, όμως, ξεχωρίζει καθώς είναι το πρώτο smartwatch παγκοσμίως για καταδύσεις 150 μέτρων με λειτουργίες ήχου στην ξηρά, με τη HUAWEI να έχει χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τεχνολογία mini-sonar για υποβρύχια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων σε απόσταση έως και 30 μέτρα.

Τα HUAWEI FreeBuds 6i συμπληρώνουν ιδανικά το HUAWEI Watch Ultimate 2, προσφέροντας καθαρό, δυναμικό ήχο χάρη στο σύστημα Active Noise Cancellation 3.0 για μέση ακύρωση θορύβου πλήρους εύρους, έντασης 27dB.

HUAWEI Watch GT 6 & Watch GT 6 Pro: Tο τέλειο δώρο για όσους ζητούν next level εμπειρία

Τα HUAWEI Watch GT 6 και GT 6 Pro είναι για εκείνους που θέλουν ένα smartwatch με premium αισθητική, αθλητικές δυνατότητες και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας.

Με λεπτό design, προηγμένους αισθητήρες και λειτουργίες που βοηθούν στην άσκηση, τον ύπνο και την καθημερινή οργάνωση, αλλά και μπαταρία που διαρκεί έως και 21 ημέρες, τo HUAWEI Watch GT 6 αποτελεί μια πρόταση που καλύπτει άνετα τόσο έναν απαιτητικό επαγγελματία αθλητή (θα το λατρέψουν λίγο παραπάνω όσοι ασχολούνται με την ποδηλασία) όσο και κάποιον που ξεκινά τώρα την ενασχόλησή του με τη γυμναστική.

Το HUAWEI Watch GT 6 Pro, από την πλευρά του, μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη στο πολυεπίπεδο γεωμετρικό σχήμα του, είναι κατασκευασμένο από ακόμα πιο ανθεκτικά υλικά για να προσφέρει τριπλή προστασία για έναν δραστήριο τρόπο ζωής και προσφέρει επιλογές παρακολούθησης για πάνω από 100 προχωρημένα υπαίθρια αθλήματα.

HUAWEI Watch GT 5: Η πιο Fashion Edge επιλογή

Τη σειρά HUAWEI Watch GT 5 θα τη λατρέψουν όσοι ψάχνουν ένα ελαφρύ smartwatch με έντονες γωνίες και χρώματα, που προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής της όψης του -και μάλιστα μέσα από 11 θέματα, από μοντέρνο μέχρι σπορ- για ανανέωση του στυλ. Ιδανική επιλογή και για όσους αναζητούν μία καινούρια εμπειρία τρεξίματος και ποδηλασίας.

HUAWEI Watch Fit 4 & Watch Fit 4 Pro: Για τους λάτρεις της κομψότητας και της αντοχής

Το κομψό HUAWEI Watch Fit 4 έχει βάρος μόλις 27 g και πάχος 9,5 mm, καθώς και μία ιδιαίτερη τρισδιάστατη σχεδίαση. Η μπαταρία του διαρκεί 10 μέρες και χάρη στις εμπλουτισμένες λειτουργίες σπορ και τις προσαρμοσμένες όψεις των ρολογιών προωθεί εάν Fashion Active lifestyle.

To δε HUAWEI WATCH FIT 4 Pro επαναπροσδιορίζει τα έξυπνα wearables με τριπλή προστασία (περιθώρια από κράμα τιτανίου, κρύσταλλο από ζαφείρι και εξαιρετικά ισχυρό σώμα αλουμινίου), ενώ προσφέρεται για υπαίθρια άσκηση σε επαγγελματικό επίπεδο.

HUAWEI Watch Fit 3: Η Fashion Squared επιλογή για κάθε ηλικία

Το HUAWEI Watch Fit 3 είναι ίσως το πιο «ευκολοφόρετο» wearable της HUAWEI. Με τετράγωνο και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό, μικρό βάρος και λειτουργίες που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικής κατάστασης και μπαταρία που διαρκεί έως και 10 ημέρες, ταιριάζει σε άτομα μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις καλύπτουν κάθε ανάγκη: από premium combos μέχρι wearables για… αρχάριους. Υπάρχει καλύτερη στιγμή για να αγοράσεις δώρα που συνδυάζουν την τεχνολογία με το μοντέρνο design από αυτά τα Χριστούγεννα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, όποτε «τρέχουν» οι Christmas offers της HUAWEI;