Παναθηναϊκός: Λάτσιο και Φιορεντίνα ενδιαφέρονται για Καλάμπρια – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

Το «Tuttomercatoweb» αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Ιταλού μπακ στη Serie A.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, τόσο η Λάτσιο, όσο κι η Φιορεντίνα ενδιαφέρονται για τον άλλοτε αρχηγό της Μίλαν.

«Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει στη Serie A: ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, που τώρα παίζει στην Παναθηναϊκό, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα και της Λάτσιο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

