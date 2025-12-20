GBL: Παναθηναϊκός – Ηρακλής με… σπάνια εικόνα στο «Telekom Center Athens» | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Οι δύο ομάδες, σε συνεννόηση με τα οργανωμένα κινήματα των φιλάθλων τους, κατέληξαν σε συμφωνία για οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή.

Το παιχνίδι, λοιπόν, θα διεξαχθεί με παρουσία φίλων και των δύο συλλόγων στις εξέδρες. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «συμφωνία κυρίων», με ξεκάθαρο συμβολισμό και στόχο την αποστολή ενός συγκεκριμένου μηνύματος: ότι και στην Ελλάδα μπορούν να διεξάγονται αγώνες με την ταυτόχρονη και ειρηνική παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων.

Από εκεί και πέρα, ο τρίτος, ΠΑΟΚ, μία ημέρα αφού ανακοίνωσε την προσθήκη του έμπειρου Αμερικανού γκαρντ Πάτρικ Μπέβερλι, υποδέχεται τον Πανιώνιο, με στόχο την 8η νίκη του. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης που απέκτησε τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη (σ.σ. μετά από δυόμιση χρόνια στο Μαρούσι) και αποχαιρέτησε τον Τζορτζ Πάπας, αναζητά τη 2η νίκη της.

Στη Μύκονο δοκιμάζεται η ΑΕΚ. Οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου προέρχονται από νίκη με 75-65 επί της Καρδίτσας, ενώ η «Ένωση» υπέστη βαριά ήττα, με 63-101 από τον Παναθηναϊκό στη Sunel Arena. Η Μύκονος θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 4-5, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» με ρεκόρ 5-4.

«Μάχη» αναμένεται στο Αλεξάνδρειο, ανάμεσα στον Άρη και το Περιστέρι. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ρεκόρ 4-5, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» έχουν 5-4.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (20/12) στην GBL:

16:00 ΠΑΟΚ – Πανιώνιος ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:00 Μύκονος – ΑΕΚ ERTSPORTS 1

18:15 Άρης – Περιστέρι ERTSPORTS 1

18:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 20 (10-0) Παναθηναϊκός 17 (8-1) ΠΑΟΚ 16 (7-2) Προμηθέας Π. 15 (5-5) Περιστέρι 14 (5-4) ΑΕΚ 14 (5-4) Άρης 13 (4-5) Μύκονος 13 (4-5) Ηρακλής 13 (4-5) Καρδίτσα 12 (3-6) Μαρούσι 11 (2-7) Κολοσσός Ρ. 11 (2-7) Πανιώνιος 11 (1-9)

