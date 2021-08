Πέθανε ο Ντένις Τόμας των Kool & the Gang

Ο μουσικός Ντένις Τόμας «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Ο Ντένις Τόμας, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος της soul-funk, Kool & the Gang πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Ο Ντένις «Dee Tee» Τόμας ήταν σαξοφωνίστας, φλαουτίστας και έπαιζε κρουστά.

Το συγκρότημα επιβεβαίωσε το θάνατο του μουσικό, με ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας: «Πέθανε ήσυχα στον ύπνο του στο Νιου Τζέρσεϊ το Σάββατο».

Το γκρουπ έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά των δεκαετιών 1970- 1990 με επιτυχίες όπως τα: «Celebration», «Get Down On It», «Joanna», «Cherish», κ.ά.



Η μουσική τους πλαισίωσε αρκετές ταινίες, μεταξύ άλλων τα φιλμ «Saturday Night Fever», για το οποίο έλαβαν Grammy το 1978 και το «Pulp Fiction».

Ο Τόμας ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του γκρουπ, το οποίο σχηματίστηκε το 1964 από τον Ρόμπερτ «Kool» Μπελ, τον αδερφό του Ρόναλντ, ο οποίος πέθανε πέρσι και άλλους τέσσερις φίλους από το σχολείο, Ρόμπερτ Μίκενς, Τσαρλς Σμιθ, Τζορτζ Μπράουν και Ρίκι Γουέστφιλντ.

Στις αρχές της δεκαετίας του '70, σημείωσαν επιτυχία στην Αμερική με τα funk τραγούδια «Jungle Boogie» και «Hollywood Swinging».

Στη συνέχεια, με την έλευση του τραγουδιστή Τζέιμς «JT» Τέιλορ το 1979 εξελίχθηκαν σε R&B συγκρότημα με μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, την περίοδο που συμπλήρωναν 20 χρόνια καριέρας.

Το συγκρότημα απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ το 2015 για τη συνεισφορά του στον κόσμο της ψυχαγωγίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



