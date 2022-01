O νέος Batman νιώθει... Κέρτ Κομπέιν στην τοποθεσία Γκόθαμ Σίτι

Ο Ματ Ριβς, σκηνοθέτης του The Batman εξηγεί πώς τον επηρέασαν οι εθισμοί του Κερτ Κομπέιν των Nirvana για να φτιάξει τον ήρωά του.

Ο Ματ Ριβς, σκηνοθέτης του επερχόμενου The Batman με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη, εξήγησε πόσο τον επηρέασε ο Κερτ Κομπέιν των Νιρβάνα, για να «χτίσει» την προσωπικότητα του σούπερ-ήρωά του.

Όπως έχει αναφέρει και παλαιότερα στο Empire, τα τραγούδια Nevermind και Something in the Way του grunge συγκροτήματος -τα οποία ακούγονται στην ταινία- αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης, ήδη από πολύ νωρίς για τον ήρωά του, ο οποίος θα είναι μακριά από την εικόνα ενός playboy.

Η θεματική βάση των κομματιών ήταν «μέρος της φωνής του χαρακτήρα του Batman», δήλωσε ο Ριβς, στη νέα του συνέντευξη στο Esquire. «Σκεφτόμουν, πώς μπορείς να δείξεις τον Μπρους Γουέιν με τρόπο που να μην έχει δει κανείς ποτέ στο παρελθόν; Τι θα γινόταν αν συνέβαινε κάποια τραγωδία; [για παράδειγμα, ο Γουέιν να δει τους γονείς του να δολοφονούνται]. Και τότε αυτός ο τύπος να απομονωθεί, να γίνει τόσο μοναχικός που να μην ξέρουμε τι κάνει. Δηλαδή κάπως δύστροπος, ριψοκίνδυνος, εθισμένος στα ναρκωτικά».

Ο Ριβς συνέχισε για τον ήρωά του, εξηγώντας: «Και η αλήθεια είναι ότι πάσχει από ένα είδος εθισμού. Το ναρκωτικό του είναι η ορμή του για εκδίκηση. Είναι σαν ένας Batman Κερτ Κομπέιν», εξηγεί ο Ριβς, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός της ταινίας.

O Ριβς πρόσθεσε επίσης ότι το The Batman θα είναι ένας φόρος τιμής στον Γκας Βαν Σαντ και στην ταινία Last Days του 2005, η οποία εστιάζει στην αυτοκτονία του Κομπέιν. Μάλιστα το σπίτι του Μπρους Γουέιν θα έχει στοιχεία από το σπίτι του Κομπέιν όπως το παρουσίασε ο Γκας Βαν Σαντ στην ταινία του.



Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν ακόμα οι: Πολ Ντέινο (Γρίφος), ο αγνώριστος Κόλιν Φάρελ στον ρόλο του Πιγκουίνου, Ζόι Κράβιτς ως Catwoman, Τζέφρι Ράιτ στον ρόλο του Επιθεωρητή Γκόρντον, Τζον Τορτούρο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζέιμι Λόσον και Άντι Σέρκις.

Το The Batman θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 4 Μαρτίου του 2022.





