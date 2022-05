Ακούστε το τραγούδι της Lady Gaga για το νέο «Top Gun: Maverick»!

Το «Hold My Hand» της Lady Gaga είναι τραγούδι από την πολύ-αναμενόμενη ταινία «Top Gun: Maverick», με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

H Lady Gaga επιστρέφει με το νέο της single «Hold My Hand» που ακούγεται στην ταινία «Top Gun: Maverick».

Την παραγωγή του κομματιού συνυπογράφουν οι Lady Gaga, BloodPop και Benjamin Rice.

Επίσης η κινηματογραφική εκδοχή του «Hold My Hand» συμπεριλαμβάνει στην παραγωγή και τη συμβολή των βραβευμένων με Oscar, Hans Zimmer και Harold Faltemeyer.

To «Hold My Hand» σηματοδοτεί την επιστροφή της Lady Gaga στους δικούς της στίχους και παραγωγή, μετά τη μουσική που επιμελήθηκε η ίδια με το soundtrack άλμπουμ της ταινίας «A Star Is Born».

Με το «Hold My Hand», η διάσημη τραγουδίστρια, ηθοποιός και performer, θέλει να επαναλάβει την επιτυχία της μπαλάντας «Take My Breath Away» των Berlin που ακουγόταν στο σάουντρακ της πρώτης ταινίας Top Gun πριν από 36 ολόκληρα χρόνια!



«Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι για το Top Gun: Maverick, δεν συνειδητοποίησα καν πόσο πολύπλευρα συνδέεται με την καρδιά της ταινίας, την δική μου ψυχή και την φύση του κόσμου που ζούμε. Το δουλεύω χρόνια, το τελειοποιώ, προσπαθώ να το κάνω δικό μας», αναφέρει η Lady Gaga σε ανάρτησή της στο Twitter.

Στη συνέχεια, η διάσημη σταρ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Τομ Κρουζ και τον Χανς Ζίμερ για την ευκαιρία που της έδωσαν και την εμπειρία να δουλεύει μαζί τους.

«Το τραγούδι είναι ένα γράμμα αγάπης στον κόσμο μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο», καταλήγει η Lady Gaga.



Θυμίζουμε ότι η νέα ταινία Top Gun: Maverick θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό φεστιβάλ των Καννών.

Στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαΐου.





