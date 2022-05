Tο πρόγραμμα των «Sundays at Akanthus» από το La Luz

Τα περίφημα international DJ acts που αναλαμβάνουν τα decks στο Sundays at Akanthus.

Tο SUNDAYS at AKANTHUS από το La Luz, το πιο εκλεκτικό party της Αθήνας, βρίσκεται και φέτος στον πανέμορφο χώρο του Akanthus Summer Beach Club στον Άλιμο.



Όλες τις Κυριακές του καλοκαιριού, από το απόγευμα ως αργά το βράδυ, το La Luz υποδέχεται τα πιο καυτά και ποιοτικά ονόματα του σημερινού ηλεκτρονικού ήχου αλλά και το πιο όμορφο κοινό της πόλης, στο υπέροχα διαμορφωμένο σκηνικό που έχει στηθεί στην παραλία του Akanthus.

Τα πρώτα τρία events της σεζόν ήταν sold out και η συνέχεια φαντάζει μόνο καλύτερη, καθώς για τις επόμενες Κυριακές, τα decks αναλαμβάνουν περίφημα international DJ acts: οι Hot Since 82, Fideles, Audiofly και Birds of Mind έρχονται στο Sundays at Akanthus για να δημιουργήσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές με πολλή αγάπη για τη μουσική και με πολλά θετικά vibes!



Το πρόγραμμα των εμφανίσεων είναι:



29/05 FIDELES



05/06 AUDIOFLY, BIRDS OF MIND

12/06 HOT SINCE 82



Εισιτήρια



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπολοιπο δικτυο της Viva. Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες:

https://www.instagram.com/ laluzathens/

https://www.facebook.com/ laluzathens

