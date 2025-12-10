Νευροψυχολόγος: «Η ανία είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την εξάσκηση του εγκεφάλου»

Ο νευροψυχολόγος Μπρούνο Ριμπέιρο υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αξιοποιούν μόλις το 40% της εγκεφαλικής τους ικανότητας, όπως εξηγεί στο podcast «It Makes Sense» του Έλι Ρομέρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύγχρονο περιβάλλον δεν επιτρέπει στο μυαλό να λειτουργήσει στο μέγιστο. Παρομοιάζει τον εγκέφαλο με «μια Ferrari 86 δισεκατομμυρίων νευρικών κυττάρων» που όμως πολλοί χρησιμοποιούν σαν απλό όχημα, εξαιτίας συνηθειών και ερεθισμάτων της καθημερινότητας.

Πώς η σύγχρονη ζωή υπονομεύει τη συγκέντρωση

Μεταξύ των παραγόντων που, όπως λέει, περιορίζουν την εγκεφαλική απόδοση είναι η κακή διατροφή, η μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως, η απουσία ασκήσεων μνήμης, ο ανεπαρκής ύπνος και —πάνω απ’ όλα— η αδυναμία μας να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βαρεθεί.

«Η βαρεμάρα είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία εκπαίδευσης του εγκεφάλου», επισημαίνει, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής διέγερση διαταράσσει το σύστημα ανταμοιβής και μειώνει δραστικά την ικανότητα συγκέντρωσης.

Η σημασία των μικρών διαλειμμάτων και της σωστής διατροφής

Ο Ριμπέιρο προτείνει οργάνωση της εργασίας σε κύκλους των 25 λεπτών πλήρους συγκέντρωσης και πεντάλεπτων διαλειμμάτων, αποφεύγοντας τα κουραστικά «μαραθώνια προσοχής».

Δίνει επίσης έμφαση στη διατροφή και την ενυδάτωση, επιμένοντας ότι το πρωινό με πρωτεΐνη, τα ωμέγα-3 λιπαρά και η σωστή κατανάλωση νερού ενισχύουν τις γνωστικές λειτουργίες. «Το 80% της νοητικής απόδοσης βρίσκεται στα χέρια μας», τονίζει.

Τι δείχνουν οι νέες επιστημονικές μελέτες

Οι τοποθετήσεις του βρίσκουν στήριξη στη μελέτη «Accelerometer-Measured Physical Activity and Neuroimaging-Driven Brain Age», που δημοσιεύθηκε το 2025 και ανέλυσε δεδομένα σχεδόν 17.000 ενηλίκων.

Η έρευνα καταλήγει ότι η μέτρια άσκηση αποτελεί την καλύτερη προστασία απέναντι στη γήρανση του εγκεφάλου. Παράλληλα, η καθηγήτρια Τσεντζίε Σου προειδοποιεί ότι η σχέση άσκησης και εγκεφαλικής υγείας ακολουθεί καμπύλη σχήματος U: τόσο η ακινησία όσο και η υπερβολική προπόνηση επιταχύνουν τη φθορά.

Κατά τον Ριμπέιρο, το «κλειδί» βρίσκεται στην ισορροπία υγιών συνηθειών, επαρκούς ξεκούρασης και —κυρίως— αληθινών στιγμών βαρεμάρας.