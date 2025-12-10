Μικρό ρομπότ χάθηκε για 8 μήνες κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής - Τα σπάνια ευρήματα που κατέγραψε

Αφού επέζησε ως εκ θαύματος, το ρομπότ έφερε πίσω πολλά και χρήσιμα δεδομένα προς ανάλυση για τους επιστήμονες.

Newsbomb

Μικρό ρομπότ χάθηκε για 8 μήνες κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής - Τα σπάνια ευρήματα που κατέγραψε

Ένα πλωτήρας Argo, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, επέζησε από μια κατάδυση οκτώ μηνών στα παγωμένα νερά της Ανατολικής Ανταρκτικής. 

Pete Harmsen/Αυστραλιανή Ανταρκτική Διεύθυνση
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα μικροσκοπικό ρομπότ εξερεύνησης διέσχισε τα απέραντα, παγωμένα νερά της Ανταρκτικής, καταδύθηκε μάλιστα σε κάποιο σημείο κάτω από τον πάγο. Αφού επέζησε ως εκ θαύματος από όλα αυτά, το ρομπότ έφερε πίσω πολλά και χρήσιμα δεδομένα προς ανάλυση για τους επιστήμονες.

Το 2020, ερευνητές του CSIRO, του εθνικού επιστημονικού οργανισμού της Αυστραλίας, τοποθέτησαν ένα πλωτήρα Argo —ένα ελεύθερα πλωτό ρομποτικό όργανο που συλλέγει δεδομένα για τον ωκεανό— κοντά στον παγετώνα Totten στην Ανατολική Ανταρκτική. Προς έκπληξη και απογοήτευσή τους, οι ασταθείς παλίρροιες της Ανταρκτικής έστειλαν τον πλωτήρα πιο νότια, όπου επανεμφανίστηκε και σύντομα βυθίστηκε κάτω από την παγοκρηπίδα Denman.

«Φοβόμασταν το χειρότερο», παραδέχτηκαν οι ερευνητές στο The Conversation. «Αλλά εννέα μήνες αργότερα επανεμφανίστηκε... Και είχε συλλέξει δεδομένα από μέρη που δεν είχαν μετρηθεί ποτέ πριν».

Πράγματι, από την απίθανη κατάδυσή του, ο πλωτήρας συγκέντρωσε δεδομένα που δεν είχαν συλλεχθεί ποτέ πριν σχετικά με τη θερμοκρασία και την αλατότητα του νερού κάτω από τους παγετώνες Denman και Shackleton. Η ανάλυση αυτού του συνόλου δεδομένων επέτρεψε στους ερευνητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της ευπάθειας και της υγείας των παγετώνων, καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να επηρεάζει τις πολικές περιοχές της Γης.

Παγωμένα ζωτικά σημεία

Οι παγοκρηπίδες — γιγαντιαίες, παχιές πλατφόρμες από πλωτό πάγο — λειτουργούν ως φυσικός προφυλακτήρας μεταξύ των παγετώνων της Ανταρκτικής και του ωκεανού, εμποδίζοντας εν μέρει το πάγο να λιώσει στις θάλασσες. Ωστόσο, καθώς η θερμοκρασία της θάλασσας αυξάνεται, το ζεστό νερό του ωκεανού συσσωρεύεται στο κάτω μέρος των παγοκρηπίδων.

Αυτό αποδυναμώνει σταδιακά τη βάση αυτών των παγοκρηπίδων, με αποτέλεσμα να προστίθεται περισσότερος πάγος στον ωκεανό και να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Ωστόσο, οι παγοκρηπίδες μπορεί να έχουν πάχος εκατοντάδων έως χιλιάδων μέτρων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τους επιστήμονες να μελετήσουν με ακρίβεια τον τρόπο κατάρρευσης των παγοκρηπίδων.

Μια απίθανη κατάδυση

Έτσι, το ταξίδι του πλωτήρα Argo κάτω από τον πάγο αποδείχθηκε ένα απίστευτα τυχερό ατύχημα. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οκτώ μηνών, ο πλωτήρας μέτρησε τα προφίλ θερμοκρασίας και αλατότητας από τον βυθό της θάλασσας έως τη βάση του παγετώνα κάθε πέντε ημέρες — την «πρώτη σειρά ωκεανογραφικών μετρήσεων κάτω από έναν παγετώνα στην Ανατολική Ανταρκτική», εξήγησαν οι ερευνητές.

Συνολικά, συγκέντρωσε 195 προφίλ σε διάστημα 2,5 ετών, πολλά από τα οποία προήλθαν από περιοχές της Ανατολικής Ανταρκτικής που δεν είχαν ποτέ πριν δειγματοληφθεί.

Argo Float Itinerary Antarctica

«Μπροστά στην τεράστια έκταση μιας τόσο άγριας περιοχής, αυτή είναι μια εκπληκτική ιστορία για το μικρό πλωτήρα που τα κατάφερε», δήλωσε η Delphine Lannuzel, ωκεανογράφος στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας στην Αυστραλία, σε μια δήλωση. Η Lannuzel δεν ήταν συγγραφέας της μελέτης, αλλά είχε συνεργαστεί με τους συγγραφείς για ένα παρόμοιο έργο νωρίτερα φέτος.

Η βύθιση ουσιαστικά απενεργοποίησε τις δυνατότητες GPS του πλωτήρα, αλλά οι ερευνητές βρήκαν έναν τρόπο να συμπεράνουν πού έγιναν οι μετρήσεις, σημειώνοντας πότε ο πλωτήρας χτύπησε με την κορυφή του στον πάγο.

Κάθε φορά που ο πλωτήρας χτυπούσε με το κεφάλι του στον πάγο, παρείχε μια μέτρηση του βάθους της βάσης του παγόβουνου, ή του βυθίσματος του πάγου», εξήγησε ο Steve Rintoul, κύριος συγγραφέας της μελέτης και ωκεανογράφος του CSIRO, στην δήλωση. «Μπορούσαμε να συγκρίνουμε το βύθισμα του πάγου που μετρήθηκε από τον πλωτήρα με τις δορυφορικές μετρήσεις του βυθίσματος για να υπολογίσουμε την πορεία του πλωτήρα κάτω από τον πάγο».

Ως αποτέλεσμα, μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι η βορειότερη παγοκρηπίδα Shackleton δεν είχε ακόμη εκτεθεί σε ζεστό νερό, αν και ο παγετώνας Denman φαινόταν να έχει ήδη αρχίσει να λιώνει. Το πλωτήρα κατέγραψε επίσης ένα ευαίσθητο θερμικό σύστημα κάτω από τις παγοκρηπίδες, το οποίο φαινόταν να συγκρατεί τον πάγο — τουλάχιστον για την ώρα.

Πλωτήρες στη θάλασσα

Δεδομένων των απροσδόκητων δυνατοτήτων του πλωτήρα Argo, οι ερευνητές ελπίζουν τώρα να στείλουν αρκετούς ακόμη παρόμοιους σε ανεξερεύνητες περιοχές. Ωστόσο, όπως παραδέχονται οι ερευνητές στο άρθρο, το γενικό περιβάλλον μέσα και κάτω από τις παγοκρηπίδες είναι ακόμα ελάχιστα γνωστό και οι μετρήσεις των πλωτήρων δεν μπορούν να διαπεράσουν άμεσα τον παχύ πάγο.

Ωστόσο, αυτό είναι καλύτερο από το τίποτα, πρόσθεσαν οι ερευνητές. Αν μη τι άλλο, «οι μετρήσεις των πλωτήρων θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι διαδικασίες αναπαρίστανται σε υπολογιστικά μοντέλα, μειώνοντας την αβεβαιότητα στις προβλέψεις για τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες επίθεσης κατά άνδρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Τον έδειραν μπροστά στα μάτια του 11χρονου παιδιού του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια του Ozzy Osbourne στη σύζυγό του: «Φίλησέ με, αγκάλιασέ με σφιχτά»

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ξεκινά την κατασκευή 764 οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - «Συνεχίζουμε την επανάσταση», δήλωσε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Φονική κατάρρευση κτιρίων στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί και 16 τραυματίες - Βίντεο

13:33LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα φιλιά με τη νέα του σύντροφο - Δείτε βίντεο

13:31ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική Κρίση στην Ελλάδα: Το ευρωπαϊκό «πόρισμα» και η ελληνική ιδιαιτερότητα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

15χρονος αποκτά διδακτορικό στη κβαντική φυσική και τώρα σχεδιάζει να δημιουργήσει «υπεράνθρωπους» με τεχνητή νοημοσύνη

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το αντίπαλον δέος της Μελόνι συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών και στο Κιάτο - Κλειστή η εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

13:16WHAT THE FACT

Η NASA παρακολουθεί αστεροειδή μεγέθους αεροπλάνου που πλησιάζει τη Γη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Οι δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία είναι σύμφωνες με τις απόψεις μας»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου – Τι έκαναν Λιάγκας και Σκορδά

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες - Παραμένουν στο σημείο οι παραγωγοί

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

13:02WHAT THE FACT

Η μέρα θα μετατραπεί σε νύχτα κατά τη διάρκεια της μακρύτερης ολικής ηλιακής έκλειψης του αιώνα

12:54ΥΓΕΙΑ

Νευροψυχολόγος: «Η ανία είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την εξάσκηση του εγκεφάλου»

12:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μικρό ρομπότ χάθηκε για 8 μήνες κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής - Τα σπάνια ευρήματα που κατέγραψε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες - Παραμένουν στο σημείο οι παραγωγοί

13:19ΕΛΛΑΔΑ

H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Τελεσίγραφο στους αγρότες να εγκαταλείψουν το λιμάνι του Βόλου έως τη 1 μ.μ.

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του - Του απέσπασε 8.200 ευρώ

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια του Ozzy Osbourne στη σύζυγό του: «Φίλησέ με, αγκάλιασέ με σφιχτά»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Jubilant Sykes: Δολοφονήθηκε ο διάσημος τραγουδιστής της όπερας και υποψήφιος για Grammy – Συνελήφθη ο γιος του

12:32LIFESTYLE

Το «καρφί» της Ιωάννας Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα να κρυφτείς»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

13:33LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα φιλιά με τη νέα του σύντροφο - Δείτε βίντεο

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό μπλόκο στη νέα γέφυρα της Χαλκίδας - Τρακτέρ απέκλεισαν την πρόσβαση - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ