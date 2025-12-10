Η NASA παρακολουθεί αστεροειδή μεγέθους αεροπλάνου που πλησιάζει τη Γη

Δημήτρης Δρίζος

Η NASA παρακολουθεί αστεροειδή μεγέθους αεροπλάνου που πλησιάζει τη Γη
European Space Agency via AP
Η NASA παρακολουθεί στενά τον αστεροειδή «2025 XM», ο οποίος αναμένεται να περάσει σήμερα, 9 Δεκεμβρίου, σε απόσταση περίπου 295.000 μιλίων από τη Γη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Jet Propulsion Laboratory. Ο διαστημικός βράχος ταξιδεύει με ταχύτητα που αγγίζει τα 9.753 μίλια την ώρα, διασχίζοντας το ηλιακό σύστημα με εντυπωσιακό ρυθμό.

Ο αστεροειδής έχει εκτιμώμενη διάμετρο 84 ποδιών, δηλαδή περίπου όσο ένα εμπορικό αεροσκάφος, μέγεθος που τον κατατάσσει πολύ κάτω από το όριο που χρησιμοποιεί η NASA για να χαρακτηρίσει έναν διαστημικό βράχο ως «δυνητικά επικίνδυνο». Για να αποκτήσει ένας αστεροειδής αυτήν την κατηγορία, πρέπει να πληροί δύο κριτήρια: να πλησιάζει τη Γη σε απόσταση μικρότερη από 4,6 εκατομμύρια μίλια και να έχει διάμετρο άνω των 150 μέτρων. Ο 2025 XM δεν πλησιάζει ούτε τα μισά.

Η απόσταση σε σχέση με τη Σελήνη
Για σύγκριση, η μέση απόσταση Γης–Σελήνης είναι περίπου 239.000 μίλια. Η σημερινή διέλευση του 2025 XM θα γίνει στα 295.000 μίλια, δηλαδή περίπου 1,2 φορές την απόσταση μέχρι το φεγγάρι — μια αστρονομικά κοντινή, αλλά όχι ανησυχητική προσέγγιση.

Και άλλοι αστεροειδείς στο «διπλανό διαστημικό στενό»
Ο 2025 XM δεν είναι ο μόνος αστεροειδής που περνά από τη «γειτονιά» της Γης αυτή την εβδομάδα. Η NASA αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες:
• Ο 2019 XN3, με διάμετρο 48 ποδιών, θα περάσει στις 10 Δεκεμβρίου σε απόσταση περίπου 1.360.000 μιλίων.
• Αργότερα την ίδια μέρα, ο 1999 SF10, ένας μεγαλύτερος βράχος πλάτους 140 ποδιών, θα βρεθεί σε απόσταση περίπου 1.950.000 μιλίων από τον πλανήτη μας.

Καμία απειλή, αλλά συνεχής επιτήρηση
Παρότι κανένας από αυτούς τους αστεροειδείς δεν θεωρείται επικίνδυνος, η NASA συνεχίζει να παρακολουθεί στενά κάθε αντικείμενο που πλησιάζει τη Γη. Η συστηματική καταγραφή τέτοιων διελεύσεων είναι κρίσιμη για την πρόβλεψη μελλοντικών τροχιών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κινδύνων.

