Πεσκόφ: «Οι δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία είναι σύμφωνες με τις απόψεις μας»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία ευθυγραμμίζονται με την άποψη της Ρωσίας.

Πεσκόφ: «Οι δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία είναι σύμφωνες με τις απόψεις μας»

Ο εκπρόσωπος Tύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

AP
Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον χειρισμό του πολέμου στην Ουκρανία από την Ευρώπη, λέγοντας ότι οι ηγέτες «δεν κάνουν καλή δουλειά από πολλές απόψεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι «αδύναμοι» και κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας να πραγματοποιήσει εκλογές.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο «έχει μελετήσει προσεκτικά τη συνέντευξη του Τραμπ... ειδικά το μέρος που αφορά τη Ρωσία και το ουκρανικό».

«Από πολλές απόψεις, όσον αφορά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, όσον αφορά τα εδάφη, όσον αφορά το πώς η Ουκρανία χάνει γη, αυτό συνάδει με την δική μας αντίληψη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. Χαρακτήρισε μάλιστα τα σχόλια του Τραμπ «πολύ σημαντικά».

Είπε επίσης ότι το Κρεμλίνο παρακολουθεί την ίδια στιγμή τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και επεσήμανε οτι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «μιλούσε εδώ και καιρό για την ανάγκη για κάτι τέτοιο». Η Ρωσία ζητά εδώ και καιρό την παραίτηση του Ζελένσκι, αποκαλώντας τον «παράνομο ηγέτη».

