Η μέρα θα μετατραπεί σε νύχτα κατά τη διάρκεια της μακρύτερης ολικής ηλιακής έκλειψης του αιώνα

Ένα φαινόμενο που θυμίζει ταινία καταστροφής θα εκτυλιχθεί στον ουρανό τις επόμενες ημέρες, καθώς η μεγαλύτερη ολική έκλειψη Ηλίου του αιώνα θα περάσει πάνω από πυκνοκατοικημένες περιοχές και θα βυθίσει την ημέρα στο σκοτάδι για περισσότερα από έξι λεπτά.

Η Σελήνη, βρισκόμενη πιο κοντά στη Γη, θα εμφανιστεί ελαφρώς μεγαλύτερη, ενώ η σκιά της θα κινηθεί πάνω από τον ισημερινό, εκεί όπου η περιστροφή της Γης επιμηκύνει τη διάρκεια ολικότητας. Η ευθυγράμμιση μεταξύ Ήλιου, Σελήνης και Γης θα είναι σχεδόν τέλεια, χαρίζοντας το εντυπωσιακότερο διάστημα σκοταδιού του αιώνα.

Πού και πότε θα γίνει σκοτάδι

Η ολική έκλειψη θα διασχίσει μια στενή ζώνη πλάτους λίγων δεκάδων έως εκατοντάδων χιλιομέτρων. Στις δυτικές περιοχές το φαινόμενο θα ξεκινήσει αργά το πρωί, θα κορυφωθεί το μεσημέρι στον κεντρικό άξονα και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα στις ανατολικές ακτογραμμές και στα νησιά.

Οι πόλεις που βρίσκονται κάτω από την κεντρική γραμμή περιμένουν τεράστιο κύμα επισκεπτών. Σε παλαιότερες εκλείψεις, ήσυχες κωμοπόλεις μετατράπηκαν σε ακαριαία φεστιβάλ.

Κάτι αντίστοιχο προβλέπεται και τώρα. Όσοι βρεθούν κοντά στο κέντρο της ζώνης θα ζήσουν την πλήρη εμπειρία, με τον Ήλιο να εξαφανίζεται εντελώς για πάνω από έξι λεπτά.

Πώς θα αλλάξει ο ουρανός

Η μεταμόρφωση του φωτός ξεκινά περίπου μία ώρα πριν από την ολικότητα. Η Σελήνη αφαιρεί σταδιακά κομμάτι από τον ηλιακό δίσκο, ενώ το φως γίνεται περίεργα επίπεδο, οι σκιές γίνονται κοφτερές και η θερμοκρασία πέφτει. Στα τελευταία λεπτά η σκοτεινιά προχωρά από όλους τους ορίζοντες, σαν καταιγίδα που πλησιάζει ταυτόχρονα από παντού.

Λίγο πριν την ολικότητα εμφανίζεται το «δαχτυλίδι του διαμαντιού», μια εκτυφλωτική λάμψη από τις χαραμάδες του σεληνιακού αναγλύφου. Μετά, ο Ήλιος εξαφανίζεται. Η κορόνα απλώνεται σαν αχνό φωτοστέφανο και οι πλανήτες γίνονται ορατοί στον ουρανό του μεσημεριού. Στον ορίζοντα απλώνεται μια 360 μοιρών πορτοκαλί λάμψη, μια εντυπωσιακή ψευδαίσθηση παγκόσμιου ηλιοβασιλέματος.

Γιατί οι επιστήμονες ανυπομονούν

Η ολική έκλειψη είναι ένα φυσικό εργαστήριο που ανοίγει μόνο για λίγα λεπτά. Για τους επιστήμονες, τα περισσότερα από έξι λεπτά ολικού σκοταδιού μεταφράζονται σε άφθονα δεδομένα.

Θα καταγράψουν τη δομή και τη θερμοκρασία της κορόνας, θα μελετήσουν την πτώση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης, θα παρακολουθήσουν πώς αντιδρά η ιονόσφαιρα στις ξαφνικές αλλαγές φωτός και θα παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των ζώων. Παρά τα εξελιγμένα διαστημικά τηλεσκόπια, καμία τεχνητή μέθοδος δεν καλύπτει τον ηλιακό δίσκο τόσο τέλεια όσο η Σελήνη.

Κανόνες για ασφαλή παρακολούθηση

Η παρακολούθηση χωρίς προστασία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μάτια, γι’ αυτό οι ειδικοί τονίζουν ότι μόνο πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης ή ειδικά φίλτρα είναι ασφαλή.

Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται στενά, ενώ κανείς δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει κιάλια ή τηλεσκόπια χωρίς εξειδικευμένο φίλτρο στο μπροστινό μέρος. Μόνο στη διάρκεια της απόλυτης ολικότητας επιτρέπεται να αφαιρεθούν τα γυαλιά για λίγα δευτερόλεπτα.

Οι επιπτώσεις σε πόλεις, ταξίδια και ενέργεια

Οι περιοχές της ολικότητας αναμένουν σημαντική αύξηση επισκεπτών, με ξενοδοχεία που ήδη έχουν γεμίσει και δρόμους που προβλέπεται να κορεστούν.

Οι εταιρείες ενέργειας θα παρακολουθήσουν στενά τα δίκτυά τους, καθώς η ηλιακή παραγωγή θα πέσει απότομα και θα ανέβει ξανά μέσα σε λίγα λεπτά. Τα σύγχρονα δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να εξισορροπούν τέτοιες μεταβολές, ωστόσο το φαινόμενο θα αποτελέσει πραγματική δοκιμασία.

Μια εμπειρία ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους

Για όσους ζουν κατά μήκος της διαδρομής, αυτή ίσως είναι η μοναδική φορά που θα δουν τη μέρα να μεταμορφώνεται σε νύχτα πάνω από το σπίτι τους.

Σε παλαιότερες εκλείψεις, αρκετοί παρατηρητές ανέφεραν συναισθήματα δέους και βαθιάς συγκίνησης. Ο ουρανός, το πιο σταθερό σημείο της καθημερινότητας, ξαφνικά «χαλάει» για λίγα λεπτά.

Τι αφήνει πίσω της η σκιά

Το φαινόμενο αναμένεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον για την αστρονομία. Σχολεία και κέντρα επιστημονικής εκπαίδευσης έχουν προγραμματίσει δράσεις, ενώ ερευνητές θα συγκρίνουν δεδομένα από τη Γη και το διάστημα για να βελτιώσουν μοντέλα και προβλέψεις.

Για όσους δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στη ζώνη της ολικότητας, μια μερική έκλειψη προσφέρει μια έστω και περιορισμένη γεύση της αστρονομικής αυτής χορογραφίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μνήμη της ολικότητας, όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή τη φορά, θα μείνει χαραγμένη για δεκαετίες.