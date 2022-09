House Of The Dragon: Το τρέιλερ του 6ου επεισοδίου δείχνει μια τεράστια αλλαγή για την επική σειρά

Το έκτο επεισόδιο του prequel του Game of Thrones, έχει τίτλο The Princess and the Queen.

Το House of the Dragon έχει πλέον περάσει τα μισά της πρώτης σεζόν του και το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε για το 6ο επεισόδιο, δείχνει μια τεράστια αλλαγή για το prequel του Game of Thrones.



Όπως διαπιστώνεται, το επόμενο επεισόδιο μεταφέρει την ιστορία 10 χρόνια μετά το προηγούμενο κεφάλαιο, με τις ηθοποιούς που υποδύονται τη Rhaenyra και την Alicent στα επεισόδια 1-5, Milly Alcock και Emily Carey, να αντικαθίστανται από τις Emma D'Arcy και Olivia Cooke αντίστοιχα.

Το τρέιλερ δείχνει επίσης ότι ο βασιλιάς Viserys φαίνεται μεγαλύτερος και πιο άρρωστος από ποτέ λόγω της μόλυνσης που τον ταλαιπωρεί, ενώ το θέμα της διαδοχής στον Σιδερένιο Θρόνο γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο.



Το τρέιλερ του έκτου επεισοδίου μας δείχνει επίσης αρκετά παιδιά, περισσότερους δράκους και πολλή ένταση, ενώ μας δίνει μια γεύση από τον -έφηβο- πλέον Aegon, να μονομαχεί με ένα μικρότερό του αγόρι, τον γιο της Rhaenyra. Αργότερα ωστόσο μαθαίνουμε ότι η πριγκίπισσα έχει αποκτήσει συνολικά τρία παιδιά και προφανώς όχι από τον νόμιμο σύζυγό της, Laenor, τον οποίο παντρεύτηκε στον ματωμένο γάμο του πέμπτου επεισοδίου.

To έκτο επεισόδιο έχει τίτλο The Princess and the Queen και θα κυκλοφορήσει στο HBO Max την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου.





Διαβάστε επίσης

Μεγάλος φαν του «House of the Dragon» δηλώνει ο Τζον Σνόου του «Game of Thrones»

Eίναι επίσημο: Το «House of the Dragon» ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν!

House of The Dragon: To prequel του «Game of Thrones» σε αριθμούς - Δείτε το Infographic