Θέατρο: 20 +1 παραστάσεις που σηκώνουν αυλαία τη νέα σεζόν

Τα θέατρα της Αθήνας σηκώνουν αυλαία και περιμένουν το θεατρόφιλο κοινό μετά από δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών.

Φιλόδοξες παραγωγές, αγαπημένοι ηθοποιοί, πλούσια γκάμα από κλασικά και μοντέρνα έργα, μιούζικαλ και πολλές εκπλήξεις είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας σεζόν σε μικρές και μεγάλες σκηνές της πόλης.

Ζορμπάς

Από τις 19 Οκτωβρίου στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Ο Γιάννης Στάνκογλου μεταμορφώνεται στον θρυλικό Ζορμπά Πάτροκλος Σκαφίδας

Φέτος τον χειμώνα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και των θεατρικών παραγωγών «Τεχνηχώρος».



Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Κακλέας ο οποίος κάνει και τη θεατρική διασκευή μαζί με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο.



Τον μυθικό Ζορμπά ενσαρκώνει ο Γιάννης Στάνκογλου. Μαζί του η Όλια Λαζαρίδου στον ρόλο της Μαντάμ Ορτάνς, ο Αιμιλιανός Σταματάκης στον ρόλο του συγγραφέα, ο Ιβάν Σβιτάιλο στον ρόλο του Μαυραντώνη, η Ηλιάνα Μαυρομάτη στον ρόλο της χήρας και ένας πολυπληθής θίασος ταλαντούχων ηθοποιών και χορευτών.



Ερμηνεύουν: Γιάννης Στάνκογλου (Αλέξης Ζορμπάς), Όλια Λαζαρίδου (Ορτάνς), Αιμιλιανός Σταματάκης (Συγγραφέας), Ιβάν Σβιτάιλο (Μαυραντώνης), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Χήρα), Θοδωρής Τσουανάτος (Μανόλακας), Αντώνης Καρναβάς (Παυλής), Δημήτρης Φουρλής (Μιμηθός), Νίνα Φώσκολου (Λόλα), Γιάννης Γιαννούλης (Αναγνώστης), Δέσποινα Πολυκανδρίτου (Μαυραντώνενα), Νικόλας Γραμματικόπουλος, Τέλης Ζαχαράκης, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Ηρακλής Κωστάκης, Σοφία Μιχαήλ, Ματίνα Περγιουδάκη, Πηνελόπη Σεργουνιώτη, Δανάη Σταματοπούλου, Εμμανουήλ Στεφανουδάκης, Βασίλης Τσιγκριστάρης και οι Belly Dancers Anaiza (Αναστασία Βυλλιώτη & Ιζαμπέλα Καρκαρασβίλη).

Μπαμπάδες με ρούμι

Από τις 6 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλίκη

Οι «Μπαμπάδες με Ρούμι» επιστρέφουν!

Έχουν περάσει 26 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη τους παρουσίαση στο κοινό. Η θρυλική νεοελληνική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρεππα «Μπαμπάδες με Ρούμι» έρχεται στο θέατρο Αλίκη!

Πρόκειται για μία αιχμηρή σάτιρα που διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Τα τέσσερα εκατομμύρια που είχε κερδίσει στο τζόκερ ο μπαμπάς που πλέον έχει φύγει από τον μάταιο τούτο κόσμο, αναζητούν τον κληρονόμο τους. Δύο γιοί, δύο νύφες, μία γειτόνισσα φωτεινός παντογνώστης και μία εφιαλτική νοσοκόμα μιλάνε, μαλώνουν, δολοπλοκούν και κοιμούνται ήσυχοι υφαίνοντας ένα γλυκό σχέδιο αλληλοεξόντωσης.

Ερμηνεύουν: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Σοφία Βογιατζάκη και η Τζόυς Ευείδη.

Τέλειοι Ξένοι

Από τις 20 Οκτωβρίου στο θέατρο Αθηνά

Οι Τέλειοι Ξένοι που κατέκτησαν τη μεγάλη οθόνη, για πρώτη φορά στο σανίδι

Το ιταλικό κινηματογραφικό φαινόμενο Perfetti Sconosciuti (Τέλειοι Ξένοι) του Πάολο Τζενοβέζε ανεβαίνει στο θέατρο Αθηνά από τον Οκτώβριο.



Eπτά φίλοι, τρία ζευγάρια και ένας «ελεύθερος», συναντιούνται για γεύμα στο σπίτι ενός εκ των ζευγαριών. Αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Αφήνουν όλοι τα κινητά τους στη μέση του τραπεζιού και μοιράζονται μεταξύ τους το περιεχόμενο από κάθε μήνυμα, email ή τηλέφωνο που λαμβάνουν. Μυστικά έρχονται στην επιφάνεια που διαταράσσουν την ισορροπία στις σχέσεις. Γιατί όπως είπε και ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, «Ο καθένας από εμάς έχει τρεις ζωές, μία δημόσια, μία προσωπική και μία μυστική» Και σαν να μην έφταναν οι τρεις ζωές, έχει και Πανσέληνο…



Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Πέτρος Λαγούτης και Γιώργος Πυρπασόπουλος, σε μετάφραση/απόδοση Ελεονώρας Μελέτη.



Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Μυρτώ Αλικάκη, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Λιόλιος, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης και στον ρόλο της μικρής κόρης η Λυδία Σγουράκη.

Το πάρτυ της ζωής μου

Από τις 4 Νοεμβρίου στο θέατρο Διάνα

H Ελένη Ράντου σε γλυκόπικρο πάρτυ ζωής

Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης και «αμνησίας»... πλάθει η Ελένη Ράντου, ένα

γλυκόπικρο Πάρτυ ζωής, σηματοδοτώντας την μετά πανδημία επιστροφή της στο

Θέατρο Διάνα, ο Ανέστης Αζάς, μετά τον εμπνευσμένο Μπακλαβά του, σκηνοθετεί…

και οι String Demons, Κωνσταντίνος και Λυδία Μπουντούνη, συνοδεύουν μελωδικά,

και όχι μόνο, ζωντανά επί σκηνής.



Η Ελένη Ράντου σε μια soloperformance ξετυλίγει με χιούμορ και αφοπλιστική

ειλικρίνεια πενήντα χρόνια «τραυμάτων» της ηρωίδας της, με φόντο τα τραύματα

της σύγχρονης Ελλάδας, αναζητώντας 5.000 λόγους που τη ζωή αξίζει να τη ζήσεις.

Μια απελπισμένη κραυγή ελπίδας στην μετα-covid εποχή μας, μια τρυφερή

εξομολόγηση, σε μια άκρως αληθινή ιστορία.

Ψηλά απ’ τη γέφυρα

Από τις 28 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκη

Ψηλά απ' τη γέφυρα του Άρθουρ Μίλερ



Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί το αριστούργημα του Άρθουρ Μίλερ.



Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Έντι Καρμπόνε, ζωντανεύει τον τραγικό ήρωα, που το ανομολόγητο πάθος του για τη νεαρή ανηψιά της γυναίκας του, πυροδοτεί μια συγκλονιστική εσωτερική σύγκρουση, η οποία τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του.



Η Ιωάννα Παππά υποδύεται την Μπέατρις, τη σύζυγο του Έντι, η οποία καταλαβαίνει τι του συμβαίνει και προσπαθεί μέχρι τελευταία στιγμή να τον βοηθήσει να βγει απ’ το αδιέξοδο του.



Τον ρόλο του Αλφιέρι, δικηγόρου αλλά και αφηγητή της παράστασης, ερμηνεύει ο Δημήτρης Μαυρόπουλος. Ο Δημήτρης Καπετανάκος, στον ρόλο του Μάρκο, ενός από τους δυο μετανάστες που φιλοξενεί η οικογένεια Καρμπόνε στο σπίτι της.



Στους ρόλους των δύο νέων που γνωρίζονται και ερωτεύονται, ο Μιχάλης Πανάδης -Ροντόλφο, αδελφός του Μάρκo - και η πρωτοεμφανιζόμενη Ευγενία Ξυγκόρου -Κάθριν, ανηψιά του Έντι.

Σπιρτόκουτο The Musical

Από τις 5 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης

Γιάννης Οικονομίδης, Γιάννης Νιάρρος, Αλέξανδρος Λιβιτσάνος



Το Σπιρτόκουτο του Γιάννη Οικονομίδη μεταμορφώνεται σε μιούζικαλ στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.



Πώς μπορεί το Σπιρτόκουτο να μεταμορφωθεί σε μιούζικαλ; Ο Γιάννης Νιάρρος σηκώνει το γάντι και απαντά. Εννέα μουσικοί, έντεκα ερμηνευτές και πλήθος άλλων συντελεστών μεγεθύνουν την τραγελαφική πραγματικότητα της ελληνικής οικογένειας και, με οδηγό το πρωτότυπο μουσικό έργο των Γιάννη Νιάρρου και Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, μας παρουσιάζουν μια καινούρια, αδιανόητη εκδοχή του θρυλικού Σπιρτόκουτου.



Ερμηνεύουν: Γιάννης Αναστασάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Μάριος Σαραντίδης, Γιώργος Κατσής, Αποστόλης Ψυχράμης, Νάνσυ Σιδέρη, Δάφνη Δαυίδ, Βασίλης Δημακόπουλος, Δανάη Μουτσοπούλου, Ελένη Μπουκλή, Θεοδοσία Σαββάκη.

Η Μηχανή του Τούρινγκ

Από τις 14 Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου

O Oρφέας Αυγουστίδης

«Η Μηχανή του Τούρινγκ» του Benoit Soles, μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της περσινής σεζόν, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της για να πρωταγωνιστήσει και στη νέα θεατρική περίοδο.



Εκτός από το κοινό και τους κριτικούς, την παράσταση ύμνησε και ο συγγραφέας του έργου, Benoit Soles, ο οποίος δήλωσε: «Εντυπωσιάστηκα με το ανέβασμα της παράστασης, νιώθω πραγματικά συγκινημένος και θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές! Πραγματικά με μάγεψε η ερμηνευτική δεινότητα του Ορφέα Αυγουστίδη. Κατά την διάρκεια της παράστασης ένιωσα τον παλμό του κοινού, που παρακολουθούσε καθηλωμένο!».



Άλαν Τούρινγκ ο Ορφέας Αυγουστίδης. Η σκηνοθεσία και διασκευή του έργου ανήκει στον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο.

Φιλουμένα Μαρτουράνο

Από τις 26 Οκτωβρίου στο θέατρο Δημήτρης Χορν

Η Μαρία Ναυπλιώτου είναι η Φιλουμένα Elina Giounanli

Η Μαρία Ναυπλιώτου ενσαρκώνει μια γυναίκα- σύμβολο, τη Φιλουμένα, σε ένα ρόλο – ορόσημο που έχουν ερμηνεύσει κορυφαίες ηθοποιοί (όπως η Σοφία Λόρεν) ανά τον κόσμο.



Η Φιλουμένα Μαρτουράνο (του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο) ξεκίνησε ως πόρνη και κατέληξε ερωμένη του πλούσιου εμπόρου Ντομένικο Σοριάνο. Τώρα, έπειτα από αρκετά χρόνια κοινού βίου, διεκδικεί τη θέση που της αξίζει. Ένα απρόσμενο μυστικό ανατρέπει τις ισορροπίες και αλλάζει τα δεδομένα.

Ένα έργο που βάζει στο μικροσκόπιο τη γυναίκα, τις προβληματικές οικογενειακές και κοινωνικές δομές και τα στερεότυπα φέρνοντας αντιμέτωπους δύο κόσμους με όχημα τη σπουδαία γλώσσα του συγγραφέα.

Δραματουργική επεξεργασία -Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Ερμηνεύουν: Φιλουμένα Μαρτουράνο - Μαρία Ναυπλιώτου, Ντομένικο Σοριάνο - Μελέτης Ηλίας, Ροζαλία Σολιμένε - Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Αλφρέντο Αμορόζο - Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Λουτσία - Νεφέλη Μαϊστράλη, Ντιάνα - Ιωάννα Τζίκα, Ουμπέρτο - Βασίλης Ντάρμας, Ρικάρντο - Βασίλης Μηλιώνης, Μικέλε - Βαγγέλης Δαούσης.

Το σώσε

Από τις 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Παλλάς

Στο θέατρο Παλλάς θα γίνει Το Σώσε

H εμβληματική κωμωδία του Μάικλ Φρέιν, «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς για 20 παραστάσεις.



Ο Μάικλ Φρέιν εμπνεύστηκε το έργο καθώς παρακολουθούσε από τις κουΐντες ενός λονδρέζικου θεάτρου μια θεατρική φάρσα. Αργότερα, είπε: «Ήταν πιο αστείο να το βλέπεις από την κουΐντα, παρά από την πλατεία του θεάτρου, και σκέφτηκα ότι μια μέρα πρέπει να γράψω μια θεατρική κωμωδία για όλα όσα γίνονται πίσω από την σκηνή».



Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Σμαράγδα Καρύδη, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Χρυσοστόμου, Λένα Παπαληγούρα, Γιώργος Ψυχογυιός, Δάφνη Δαυίδ και Γιώργος Ζυγούρης.





Σεσουάρ για δολοφόνους

Από τις 12 Οκτωβρίου στο θέατρο Λαμπέτη

Το Σεσουάρ για δολοφόνους συνεχίζει ακάθεκτο

Το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η πανέξυπνη κωμωδία των Mπρους Τζόρνταν και Μέριλιν Έιμπραμς που έκανε πρεμιέρα -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- τον περασμένο αιώνα (1999) και συνέχισε για 13 συνεχόμενα χρόνια μέχρι το 2012, συνεχίζει ακάθεκτο την παράδοση.

Έτσι από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, το γνωστό κομμωτήριο ξεκινάει την επαναλειτουργία του με 2 new entries. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη και τη διασκευή υπογράφει ο Θοδωρής Πετρόπουλος.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η παράσταση είναι φουλ «διαδραστική» και μοιράζει το «παιχνίδι» σε όλους. Το μέγα ερώτημα τίθεται ξανά: Ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος της Αμαλίας Τσαλίκογλου;

Το έργο εκτυλίσσεται στο κομμωτήριο «Studio Antony». Κάπου στην Αθήνα. Μία μέρα η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, που ζει στον πάνω όροφο, βρίσκεται δολοφονημένη και οι υποψίες πέφτουν στους εργαζόμενους και τους πελάτες του κομμωτηρίου. Οι θεατές της παράστασης καλούνται να βρουν τον δολοφόνο, με αποτέλεσμα κάθε βράδυ το έργο να έχει διαφορετικό φινάλε.

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Ιωάννης Απέργης, Δημήτρης Μακαλιάς, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Αρετή Πασχάλη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης

Οικόπεδα με θέα

Από τις 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσις

Οικόπεδα με θέα στο θέατρο Άνεσις

Το βραβευμένο θεατρικό έργο του Ντέιβιντ Μάμετ διασκευάστηκε από τον ίδιο για τον κινηματογράφο το 1992, απαρτιζόμενο από ένα καστ διάσημων ηθοποιών (Αλ Πατσίνο, Άλεκ Μπάλντουιν, Τζακ Λέμον, Έντ Χάρις, Κέβιν Σπέισι. Η ταινία σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, απέσπασε δεκάδες βραβεία και διακρίσεις χαρίζοντας στον Αλ Πατσίνο μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Νικορέστη Χανιωτάκη.



Ερμηνεύουν: Γιάννης Μπέζος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Μάκης Παπαδημητρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιάννης Δρακόπουλος, Γεράσιμος Σκαφίδας, Μάριος Μαριόλος.

Θείος Βάνιας

Από τις 26 Οκτωβρίου στο θέατρο Προσκήνιο

Ο εμβληματικός Θείος Βάνιας του Τσέχωφ vanya simopoulos

Στον «Θείο Βάνια» ο Τσέχωφ με οξυδέρκεια, χιούμορ και κυρίως συμπόνοια γράφει τέσσερις σκηνές/τέσσερις παρτίδες, στις οποίες συμπυκνώνει όλη την υπαρξιακή αγωνία και το ατελές της ανθρώπινης φύσης.



Αφορμή γι’ αυτό το ανέβασμα γίνεται ένα τραπέζι, ένας υπαρξιακός τόπος όπου τα πρόσωπα καταναγκασμένα να συνυπάρχουν ή σαν ριγμένα από πάντα εκεί καλούνται να αναμετρηθούν με τη ματαίωση, τις ψευδαισθήσεις και να αποπειραθούν να συμφιλιωθούν με τη ζωή. Το τεράστιο αυτό τραπέζι ως αίθουσα πρωινού ή ως ένα παρατηρητήριο ζωής ή ως ένας τόπος που τα πρόσωπα ανεβαίνουν για να δοκιμάσουν τη διαφυγή τους από την καθημερινότητα ενώπιον των υπολοίπων «καλεσμένων».



Τα πρόσωπα του Τσέχωφ, καθηλωμένα, καθισμένα περιμετρικά τρώνε βουλιμικά, πίνουν τσάι, παλεύουν να ξανανιώσουν και φαντασιώνονται την ομορφιά της ζωής σε μια χορογραφία των μικροπραγμάτων. Ένας ύμνος στη συμφιλίωση με το αδιέξοδο, κι ένας χορός ανθρώπων που προσπαθεί να απαλλαγεί από την επίπονη αναζήτηση της

ουτοπίας.



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς. Ερμηνεύουν: Χρήστος Λούλης - Βάνιας, Ξένια Καλογεροπούλου - Μαρία Βασίλιεβνα, Μανώλης Μαυροματάκης- Σερεμπριακώφ Θεοδώρα Τζήμου - Έλενα Αντρέεβνα, Ηρώ Μπέζου - Σόνια, Φιντέλ Ταλαμπούκας - Άστρωφ, Μαρία Φιλίνη - Μαρίνα, Αντώνης Αντωνόπουλος - Τελιέγκιν.

Bρυκόλακες

Από τις 26 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

O Σταμάτης Φασουλής αναμετριέται ξανά με τους Βρυκόλακες

Όταν το 1881 ο Χένρικ Ίψεν έγραψε τους Βρυκόλακες ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την τόλμη της θεματικής του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ξεσκέπαζε μια κοινωνία υποκρισίας και διαφθοράς.



Είκοσι πέντε χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο (1997), οι Βρυκόλακες επιστρέφουν και ο Σταμάτης Φασούλης αναμετριέται ξανά με το έργο που αποτέλεσε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1979.



Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Ζιόβας, Κατερίνα Μαούτσου, Νένα Μεντή, Περικλής Μουστάκης, Αργύρης Πανταζάρας.

Οι μάγισσες του Σάλεμ

Από τις 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Βρετάνια

Οι μάγισσες του Σάλεμ στο θέατρο Βρετάνια

Η πολυσυζητημένη παράσταση «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» (The Crucible) του Άρθουρ Μίλερ, που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς, έρχεται στο θέατρο Βρετάνια σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

«Οι Μάγισσες του Σάλεμ» βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Μασαχουσέτη το 1692 και παρουσιάστηκαν στην μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστές τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και την Γουινόνα Ράιντερ.



Ερμηνεύουν: Άκης Σακελλαρίου, Ρένια Λουιζίδου, Μιχάλης Αεράκης, Δανάη Επιθυμιάδη, Γιάννης Καλατζόπουλος, Μελίνα Βαμβακά, Κώστας Κάππας

Ματωμένα χώματα

Από τις 7 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Νικήτας Τσακίρογλου, Μιχάλης Σαράντης και ένας θίασος 16 ηθοποιών και μουσικών Stavros Habakis

Tιμώντας τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα 113 χρόνια από τη γέννηση της Διδώς Σωτηρίου, τα Ματωμένα Χώματα σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ερμηνεύουν: Νικήτας Τσακίρογλου, Μιχάλης Σαράντης, Θάνος Αλεξίου, Μαρία

Νεφέλη Δούκα, Τζένη Κόλλια, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη, Σταυρός

Μοίρας, Πάνος Μπέκας, Ευθύμης Ξυπολιτάς, Παναγιώτα Παπαδημητρίου,

Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης, Aντώνης Χρήστου.

Ο κατάδεσμος

Από τις 10 Οκτωβρίου στο θέατρο Μουσούρη

Η Χρύσα Ρώπα θα είναι η Ζηνοβία

Ο σπαρακτικός μονόλογος του Θωμά Κοροβίνη, «Ο Κατάδεσμος», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα με τη Χρύσα Ρώπα στο ρόλο της Ζηνοβίας.



Το έργο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα σε αντιδιαστολή με το πατροπαράδοτο αντρικό πρότυπο στο οποίο η Ζηνοβία απαντάει με μια «γελαστή» σφαίρα στην καρδιά.



Ερμηνεύουν: Χρύσα Ρώπα και Θανάσης Πατριαρχέας.

Η παγίδα

Από τις 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Ζίνα

Έφη Μουρίκη, Γιώργος Κωνσταντίνου και Βλαδίμηρος Κυριακίδης Μarilena Αnastasiadou

Το αστυνομικό έργο, που παγκοσμίως μετρά περισσότερες από 30.000 παραστάσεις και θεωρείται σταθμός στην ιστορία του είδους, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ζίνα.



Ο Ρομπέρ Τομά δημιουργεί μοναδικό σκηνικό παιχνίδι συγκινήσεων και ανατροπών, που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή του έργου. Όπως τη χαρακτήρισε ο μέγας θαυμαστής της, Άλφρεντ Χίτσκοκ, «Η παγίδα είναι ένα πρωτότυπο μίγμα από βιτριόλι και μαρμελάδα, που κάνει το συγγραφέα της να μοιάζει γιος της Αγκάθα Κρίστι απ’ τη μια και του Κάρλο Γκολντόνι από την άλλη!».

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Πέτρο Ζούλια. Ερμηνεύουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Έφη Μουρίκη, Μαρία Αντουλινάκη, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος και ο Τάκης Παπαματθαίου.

Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Παίζεται στο θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά με την παράσταση Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι).

Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση στον Τάσο Ιορδανίδη για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που αγαπήθηκε πολύ, την περσινή χειμερινή θεατρική περίοδο, από το αθηναϊκό κοινό.

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Άλφα – Ληναίος-Φωτίου ως «παράνομοι» εραστές που αναζητούν διέξοδο στα προβλήματα των γάμων τους.

Η ποντικοπαγίδα

Από την 1η Οκτωβρίου στον Νέο Ακάδημο

Η Ποντικοπαγίδα της Αγκάθα Κρίστι σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή, επιστρέφει για 3η χρονιά στον Νέο Ακάδημο

Επιστρέφει για τρίτη χρονιά το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι και το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου, που παίζεται συνεχώς στο West End από τo 1952 έως σήμερα.

H κατεξοχήν συγγραφέας έργων μυστηρίου, όταν το έγραψε, δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αντέξει στη σκηνή για πάνω από οκτώ εβδομάδες. Όταν η ιστορία τη διέψευσε, απέδωσε την συνεχιζόμενη επιτυχία του έργου στο γεγονός πως υπάρχει «κάτι» στο κείμενο που αφορά κάθε θεατή προσωπικά.

Στη νέα προσαρμογή του έργου, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, μεταφερόμαστε, μια χιονισμένη μέρα στις αρχές της δεκαετίας του '90, σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, προτού μπουν τα κινητά τηλέφωνα στις ζωές μας!

Οκτώ ήρωες (Μάριος Αθανασίου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ράνια Οικονομίδου, Δημήτρης Πετρόπουλος, Νίκος Πολυδερόπουλος, Βαγγέλης Σαλευρής, Χάρης Τζωρτζάκης, Σάννυ Χατζηαργύρη) που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα.

Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μια ιστορία εκδίκησης με μεγάλές ανατροπές, έξυπνα τεχνάσματα και μια ποντικοπαγίδα που περιμένει το επόμενο θύμα της.

Η Αυλή των θαυμάτων - Το μιούζικαλ

Από την 9 Νοεμβρίου στο θέατρο Παλλάς

H «Αυλή των θαυμάτων» σε μορφή μιούζικαλ

Η μεγάλη επιτυχία της περσινής σεζόν επιστρέφει μόνο για 10 παραστάσεις, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη. από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Ο βραβευμένος με «Κάρολος Κουν» σκηνοθέτης, Χρήστος Σουγάρης, και ο διεθνώς καταξιωμένος σολίστ και συνθέτης Στέφανος Κορκολής, υπογράφουν μια ιδιαίτερη εκδοχή του πιο εμβληματικού έργου του νεοελληνικού θεάτρου, της «Αυλής των θαυμάτων», σε μορφή μιούζικαλ.

Ερμηνεύουν: Γιώργος Γάλλος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ρούλα Πατεράκη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Φιλαρέτη Κομνηνού, Δημήτρης Πιατάς, Μάνος Βακούσης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ειρήνη Καράγιαννη.

Εύθυμες Κυράδες

Από τις 16 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά



Μια από τις πιο ζωηρές και τρυφερές κωμωδίες του Σαίξπηρ, Οι εύθυμες κυράδες του

Ουίνδσορ, μεταγράφεται σε μιούζικαλ. Αμαρτωλές επιθυμίες, φαύλα πάθη, συζυγικές

ζηλοτυπίες και ερωτικές περιπέτειες προκαλούν ένα ντόμινο παρεξηγήσεων, αναπάντεχων παρεκτροπών και κωμικών συμπτώσεων.



Το κείμενο και τους στίχους υπογράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Τη μουσική ο Θέμης Καραμουρατίδης. Τη σκηνοθεσία ο Λευτέρης Γιοβανίδης.



Ερμηνεύουν: Γιώργος Γλάστρας, Θανάσης Δήμου, Ζερόμ Καλούτα, Ελένη Κοκκίδου,

Αργύρης Ξάφης, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Εβελίνα Παπούλια, Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου κ.ά.



