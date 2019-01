Ο Μάριος Φραγκούλης τραγουδάει για τον έρωτα!

Με τον χαρακτηριστικό ήχο της Big Band, ο Μάριος και η ορχήστρα του θα μας συνεπάρουν μέσα από μια πανδαισία διαχρονικών τραγουδιών κορυφαίων ερμηνευτών, από τον Φρανκ Σινάτρα και την Έλλα Φιτζέραλντ μέχρι τον Σάμμυ Ντέιβις Τζούνιορ και τον Ντην Μάρτιν.

«Strangers In The Night», «Unforgettable», «Mona Lisa», «When I Fall In Love», «Autumn Leaves», «Dream Α Little Dream Of Me», «That’s Amore» είναι μόνο λίγα από τα τραγούδια που θα ξεδιπλώσει δεξιοτεχνικά ο Μάριος, σε μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα από αυτή που τον έχουμε συνηθίσει έως τώρα!

Μάριος Φραγκούλης & Big Band–P.S. I Love You. Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης (ώρα 8:30 μ.μ.).

Δύο βραδιές με σουίνγκ ενθουσιασμό, πάθος, μαγεία ή αλλιώς με όλα τα κλασικά συμπτώματα του έρωτα υπό τους ήχους της σαγηνευτικής φωνής του διεθνούς τενόρου, συνοδευόμενου από 25 μουσικούς επί σκηνής υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού.