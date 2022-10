Mostafa El-Abbadi: 94 χρόνια από τη γέννηση του ιστορικού και καθηγητή των ελληνορωμαϊκών σπουδών

Mostafa el-abbadi: Η Google στο σημερινό της doodle τιμάει τα 94 χρόνια από τη γέννηση του Μουσταφά Ελ-Αμπαντί.

Ο Mostafa El-Abbadi (Μουσταφά Ελ-Αμπαντί), ήταν ένας Αιγύπτιος ιστορικός και καθηγητής ελληνορωμαϊκών σπουδών, που εμπνεύστηκε τη δημιουργία της δεύτερης Μεγάλης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

Ο Μουσταφά Ελ-Αμπαντί γεννήθηκε στο Κάιρο στις 10 Οκτωβρίου 1928. Ο πατέρας του Αμπντέλ Χαμίντ Ελ-Αμπαντί ήταν ο ιδρυτής και ο πρώτος πρύτανης του Κολλεγίου Γραμμάτων και Τεχνών του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας. Σε ηλικία 22 ετών, ο Μουσταφα αποφοίτησε με άριστα από το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας και η αιγυπτιακή κυβέρνηση του χορήγησε υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Ο Ελ-Αμπάντι σπούδασε κοντά σε διακεκριμένους ιστορικούς και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην αρχαία ιστορία.

Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών, επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας όπου εργάστηκε ως λέκτορας και αργότερα ως καθηγητής ελληνορωμαϊκών σπουδών. Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, την πρώτη παγκόσμια βιβλιοθήκη που χτίστηκε στην αρχαία Αίγυπτο και περιείχε περίπου μισό εκατομμύριο βιβλία από διάφορες χώρες και γλώσσες. Ο Ελ-Αμπάντι έγινε αυθεντία στο θέμα και έδωσε διαλέξεις για τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας σε όλο τον κόσμο. Τεκμηρίωσε τα ευρήματά του και την έρευνά του στο βραβευμένο από τους κριτικούς βιβλίο του «Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria» («Η ζωή και η μοίρα της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας»).

Στις διαλέξεις του μιλούσε συχνά για την δημιουργία μιας σύγχρονης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Τελικά, το 1986, έπεισε την αιγυπτιακή κυβέρνηση και την UNESCO να υποστηρίξουν το σχέδιό του και ύστερα από 16 χρόνια, η δεύτερη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας άνοιξε τις πύλες της το 2002. Η επταώροφη βιβλιοθήκη φιλοξενεί πάνω από οκτώ εκατομμύρια βιβλία, τέσσερα μουσεία και ένα πλανητάριο. Λειτουργεί επίσης ως ερευνητικό ινστιτούτο που είναι ανοιχτό στο κοινό.

Ο Μουσταφά Ελ-Αμπαντί υπηρέτησε ως πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξάνδρειας και έλαβε το Τάγμα του Νείλου, την υψηλότερη διάκριση της Αιγύπτου. Απεβίωσε στην Αλεξάνδρεια στις 13 Φεβρουαρίου 2017, σε ηλικία 88 ετών.

Δείτε το σημερινό doodle της Google για τον Mostafa El-Abbadi (Μουσταφά Ελ-Αμπαντί)

Τι είναι τα doodles

Τα doodles δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων. Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου. Η ιδέα άρεσε και έκτοτε καθιερώθηκε και εμπλουτίσθηκε.